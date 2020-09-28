Главврач лечащей от COVID больницы назвал долю пожилых в реанимации

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В городской клинической больнице № 40 в Коммунарке 70% людей старше 60 лет находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

Согласно опубликованным им данным, среди людей в возрасте от 18 до 40 лет доля пациентов, находящихся в реанимации, составляет всего 4%. В этом отделении также лежат 12% лиц в возрасте от 40 до 60 лет.

Доля пациентов больницы, находящихся на искусственной вентиляции легких, также больше среди пожилых людей: 21% заболевших старше 60 лет подключены к аппаратам ИВЛ, следует из графиков, опубликованных Проценко.