Главврач лечащей от COVID больницы назвал долю пожилых в реанимации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 13:20
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 13:35  Метеорологи рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы Общество, 13:28 Кремль пообещал разобраться после акций медиков «заплатите за COVID» Общество, 13:25 Чемпионат мира по пятиборью отменили из-за коронавируса Спорт, 13:25 Власти Москвы опровергли сообщения о смерти врача из-за вакцины от COVID Общество, 13:21 Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата» Бизнес, 13:19 Биткоин установил новый рекорд. Цена монеты выше $10 000 уже 63 дня Крипто, 13:19 Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана Политика, 13:16 КС рассмотрит запрос о правомочности постановления о самоизоляции Общество, 13:14 Как российская фармацевтика получила импульс для развития из-за пандемии Партнерский материал, 13:12 Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу Netflix Стиль, 13:03 Как создать программу изучения английского с погружением в языковую среду Экономика образования, 13:00  СКА объявил о травмах у 19 хоккеистов основы Спорт, 12:59 В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато Общество, 12:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главврач лечащей от COVID больницы назвал долю пожилых в реанимации

Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В городской клинической больнице № 40 в Коммунарке 70% людей старше 60 лет находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
Фотогалерея 

Согласно опубликованным им данным, среди людей в возрасте от 18 до 40 лет доля пациентов, находящихся в реанимации, составляет всего 4%. В этом отделении также лежат 12% лиц в возрасте от 40 до 60 лет.

Доля пациентов больницы, находящихся на искусственной вентиляции легких, также больше среди пожилых людей: 21% заболевших старше 60 лет подключены к аппаратам ИВЛ, следует из графиков, опубликованных Проценко.

В России впервые с середины июня выявили более 8 тыс. человек с COVID-19
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностировали у 2217 человек, что стало максимальным суточным приростом по количеству заразившихся почти за четыре месяца.

Таким образом, в Москве с начала эпидемии выявили 288 тыс. заболевших. Выздоровели 246 тыс., скончались свыше 5 тыс. заразившихся.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

реанимация коронавирус Москва
Материалы по теме
В Москве от коронавируса вылечились еще 942 человека
Общество
Лечившегося от коронавируса губернатора Алтайского края госпитализировали
Общество
В Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter