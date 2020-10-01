Собянин назвал почти критичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ситуация с распросранением коронавируса в Москве практически критичная, заявил в разговоре с «Россией 1» мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, рекомендация по переводу граждан на удаленную работу, которую власти дали в конце сентября, не дала практически никакого эффекта, это видно по числу передвигающихся в метрополитене и на наземном транспорте.

«А ситуация сегодня, она практически на грани критичной». — сказал мэр.

Он добавил, что если не остановить рост заболеваемости и госпитализаций, власти будут вынуждены принимать более жесткие меры.

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