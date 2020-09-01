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Пандемия коронавируса ,  
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В России диагностировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

Первых зараженных обнаружили на территории России 31 января, первый пациент с коронавирусом умер 19 марта, 11 июня число заболевших в России превысило 500 тыс. человек
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России превысило 1 млн, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 4729 человек, за время эпидемии от болезни скончались более 17 тыс. россиян.

Первые зараженные коронавирусом люди были выявлены в России 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила тогда, что два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.

К тому времени Италия первой в Европе ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. В тот день в России было выявлено восемь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Шесть новых зараженных обнаружили в Москве, еще двоих — в Московской области. Все заболевшие граждане России посещали Италию за последние две недели.

Первый пациент с диагностированным COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. Врачи тогда объяснили, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб, женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний.

11 июня число заболевших в России превысило 500 тыс. человек.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в мире коронавирусную инфекцию выявили у 25,4 млн человек. По абсолютному количество выявленных случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте с мире (данные Унивеститета Хопкинса). На первом США, где выявлено более 6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,9 млн), на третьем — Индия (более 3,6 млн), на пятом — Перу (более 647,1 тыс.).

В относительном измерении по количеству заражений на 1 млн населения Россия находится на 42-м месте (6820), а по количеству смертей на 1 млн населения — на 50-м месте (118) (данные сайта Worldometer). США по количеству заражений на 1 млн находятся на 10-м месте (18,7 тыс.), а по количеству смертей на 1 млн — на 11-м месте (567).

Причем по относительной смертности Штаты уступают Швеции (574 на 1 млн), Италии (587), Чили (590), Великобритании (611), Бельгии (853), Перу (876).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, Россия
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