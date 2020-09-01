В России диагностировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

Первых зараженных обнаружили на территории России 31 января, первый пациент с коронавирусом умер 19 марта, 11 июня число заболевших в России превысило 500 тыс. человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России превысило 1 млн, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 4729 человек, за время эпидемии от болезни скончались более 17 тыс. россиян.

Первые зараженные коронавирусом люди были выявлены в России 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила тогда, что два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.

К тому времени Италия первой в Европе ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.