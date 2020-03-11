В России за сутки обнаружили восемь новых заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки были зарегистрированы восемь случаев новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поступившем в РБК.

В Москве были зафиксированы 6 новых больных коронавирусом, еще двое — в Московской области. Все граждане России за последнее время посещали Италию.

Оперативный штаб уточняет, что один из заболевших — ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем инфекции.

Ни один из зараженных взрослых не ходил на работу в последние дни, а ребенок не посещал школу.

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