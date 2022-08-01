Что изменится в российских законах в августе
Пенсии
С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Речь идет о перерасчете страховых выплат по старости для этой категории. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В этом году максимальная прибавка составит 314,07 руб.
Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена с 2016 года.
Регистрация самозанятых
С 1 августа вступают в силу поправки в закон о налоге на профессиональный доход. Встать на налоговый учет в качестве самозанятого можно будет не только в приложении «Мой налог» и личном кабинете на сайте ФНС, но и на портале «Госуслуги».
Изменения в законе также позволят встать на налоговый учет гражданам Украины, ЛНР, ДНР и стран — членов ЕАЭС.
Налоговая тайна
С 1 августа передача сведений о налогоплательщике третьим лицам с его согласия не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие на передачу данных или их части можно будет отправить в налоговый орган только в электронном виде.
Банковские уведомления и комиссии
Сбербанк повысит стоимость СМС-оповещений об операциях на 10 руб. с 1 августа, она составит от 40 до 70 руб. в месяц в зависимости от типа карты, но оповещения останутся бесплатными для кредитных и некоторых премиальных карт.
ВТБ также объявил о повышении цен на уведомления — с 59 до 79 руб. в месяц. По оценке банка, изменения затронут около 5% клиентов, а push-уведомления для зарплатных клиентов и тех, кто получает в ВТБ пенсионные выплаты, останутся бесплатными.
Тинькофф Банк с 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов с 1 до 0,5% (была введена в конце июня; применяется, если на счете хранится более 10 тыс. долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков).
Финансирование организации временной занятости
Правительство в марте ввело правила межбюджетных трансфертов для снижения напряженности на рынке труда. Целью была организация общественных работ для 300 тыс. граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного трудоустройства для 500 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. Первоначально в постановлении оговаривалось, что период временного трудоустройства не может превышать три месяца. Поправки, вступающие в силу с 2 августа, устанавливают срок в полгода для системообразующих предприятий федерального уровня.
Лечение наркотической зависимости
С 1 августа меняются правила оказания медицинской помощи в сфере психиатрии-наркологии. По новым нормам основной диагноз наркологического расстройства будет устанавливаться не в течение трех-семи суток, как было раньше, а в течение 72 часов. Для дистанционного взаимодействия с пациентами врачи смогут применять телемедицину.
Паспорта в СИЗО
С 25 августа вступают в силу поправки, согласно которым следователи будут изымать у подозреваемых или обвиняемых паспорта и приобщать их к делу. Если же документа нет либо ему требуется замена, заявление о выдаче или замене паспорта можно будет подать через администрацию изолятора. Все необходимые документы администрация СИЗО будет передавать в территориальный орган МВД, а после получения нового паспорта — приобщать документ к личному делу.
В случае если у подозреваемого или обвиняемого нет средств на лицевом счете, госпошлина за оформление паспорта будет оплачиваться из средств федерального бюджета.
Реклама детского питания
С 28 августа вступают в силу поправки к закону о рекламе, которые вводят новые правила продвижения продуктов, заменяющих грудное молоко, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года жизни.
Раньше в такой рекламе нельзя было заявлять о детском питании как полноценной замене грудного молока и о преимуществах искусственного вскармливания. По новым нормам в рекламе нужно будет упомянуть о преимуществах грудного вскармливания.
Сроки работы госслужащих
С 27 августа вносятся изменения в сроки замещения должностей гражданскими служащими, которых назначили в порядке ротации. Ранее в законе оговаривалось, что должность замещается на срок от трех до пяти лет. Согласно поправкам, этот срок может быть продлен, но занимать одну и ту же должность можно не дольше десяти лет.
Ротация госслужащих была введена с 2013 года для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции.
Правила таможенной процедуры переработки
С 27 августа упрощается таможенная процедура переработки. Эта процедура позволяет не уплачивать таможенные пошлины за иностранные товары, которые перерабатываются на территории ЕАЭС, а после вывозятся с таможенной территории союза. По новым правилам можно будет заявить диапазон нормы выхода продуктов переработки от минимального до максимального значения, а по завершении переработки уточнить показатель.
Что еще произойдет в августе
Российский телефонный код в ДНР
С 1 августа фиксированная телефонная связь в ДНР перейдет на российский код +7 (856), а внутренние номера абонентов останутся без изменений, анонсировало Минсвязи республики. В мае 2022 года сообщалось, что мобильные операторы ДНР и ЛНР переведут номера своих абонентов на российский код, сохранив старые сим-карты.
Эмбарго на поставки угля в ЕС
С 10 августа вступает в силу действие санкций ЕС в отношении угля и других твердых ископаемых видов топлива, которые производятся в России или экспортируются из нее. До этой даты стороны еще могут выполнять контракты, заключенные до 9 апреля.