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В России смертность от наркотиков выросла на 37%

Число россиян, умерших от употребления наркотиков, в прошлом году превысило 10 тыс. человек и выросло в сравнении с пандемийным 2020-м. Смертность от употребления алкоголя, напротив, снижается
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

За прошлый год число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тыс. и выросло по сравнению с 2020-м на 37%, следует из данных Росстата. В эту группу входят случаи смерти из-за психических расстройств, произошедшие из-за злоупотребления наркотиками или другими психоактивными веществами, случайное отравление ими либо отравление с неопределенными намерениями.

Этот показатель растет год от года. Так, если в 2019 году наркотики стали причиной смерти 4569 человек, то в 2020-м уже 7316. В прошлом году от причин, связанных с употреблением наркотиков, умерли 10 043 человека — таким образом, число смертей от наркотиков за три года выросло более чем в два раза. Всего от внешних причин в России умерли 139 069 человек — таким образом, на долю смертей от наркотиков приходится 7%.

Больше всего наркопотребителей в регионе Восточной Европы и Центральной Азии приходится на Россию — 1,8 млн, согласно данным Комиссии по наркополитике (ECECACD); на втором месте — Украина (317 тыс.), на третьем — Казахстан, где наркотики употребляют больше 94 тыс. человек. 

Рост числа смертей от наркотиков может быть связан с изобретением новых психоактивных веществ, употребление которых может приводить к тяжелым отравлениям, психозам и суициду, считает ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов. «Во всем мире ежегодно появляется большое количество так называемых дизайнерских наркотиков. Их производители стараются делать все более мощные вещества, а значит более вредные», — пояснил эксперт.

РБК попросил Минздрав прокомментировать результаты подсчета Росстата.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также констатировал, что, по предварительным данным, число смертей от передозировки наркотиками в прошлом году составляло более 107 тыс. случаев и выросло на 15% по сравнению с 2020-м. При этом в прошлом году в CDC называли пандемийный 2020-й, в котором от передозировки скончались 81 тыс. человек, рекордным за всю историю наблюдений

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В 2021 году на 6% по сравнению с пандемийным 2020-м в России снизилось число смертей, связанных с алкоголем. Росстат насчитал в прошлом году 47 393 случая, в то время как в 2020-м было зафиксировано 50 435 смертей из-за алкоголя. При этом показатель прошлого года и 2019-го сопоставимы: три года назад смертность от алкоголя составляла 47 427 человек.

Как сообщал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Евгений Брюн, в пандемию увеличилась выявляемость больных наркоманией, в первую очередь среди молодых людей. «Мы разговаривали с родителями, мы разговаривали с родственниками наших больных. Да, отчасти это так, конечно, но очень часто бывает так, что во время изоляции, самоизоляции и т.д. эти проблемы наркологические, которые до этого были скрыты каким-то образом, они стали выплывать наружу», — говорил Брюн.

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Егор Губернаторов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Любовь Порываева Любовь Порываева
смертность наркотики алкоголизм психическое расстройство Росстат
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