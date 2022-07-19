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В России пересчитают страховые выплаты работающим пенсионерам с 1 августа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России в августе произойдет обязательный ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров, пишет «Российская газета». Речь идет о перерасчете страховых выплат по старости для этой категории россиян.

С 1 августа пенсионеры, которые работали в течение предшествующего перерасчету года, могут получить максимальную прибавку — 314,07 руб.

Издание напомнило, что итоговая сумма прибавки зависит от количества начисленных пенсионных баллов: можно получить максимум три балла в год. В этом году правительство России определила цену одного балла как 104,69 руб.

Всего пенсия увеличится у 7,3 млн российских пенсионеров. Индексация произойдет автоматически, не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений.

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Ранее, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию пенсий военным на 10% с 1 июня. Их пересчитают.

Госдума приняла соответствующий законопроект еще в конце июня.

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В последний раз выплаты для военных повышали в феврале на 8,6% и пересчитывали с 1 января.

До этого в России приняли закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января. В результате средний размер выплат составил 18 984 руб. Пенсионный фонд начал выплачивать проиндексированные пенсии с 3 февраля.

Теги
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