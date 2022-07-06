Минюст разрешит в СИЗО и колониях электронные книги и частных врачей

Подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешат хранить лекарства по назначению врача. Также будет расширен список дополнительных платных услуг. Среди них — частная медицинская помощь, отправление и получение электронных писем

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В российских колониях и следственных изоляторах изменят условия содержания. Соответствующий приказ утвердило Министерство юстиции, он вступит в силу через десять дней.

Этот приказ вносит следующие изменения:

беременные женщины, женщины с малолетними детьми и инвалиды I и II групп смогут ежедневно принимать душ. Предлагается также «обеспечить приватность при установлении санузлов»;

подозреваемые, обвиняемые и осужденные смогут получать информацию о своем здоровье, документы и выписки от врачей, а также покупать лекарства и хранить их при себе по назначению врача;

будет расширен список вещей и предметов, которые можно иметь при себе. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные в том числе смогут иметь гражданскую одежду, электронные книги, витамины и другие вещи;

слепым и слабовидящим разрешат использовать технику для прослушивания аудиокниг;

предусматривается создание в учреждениях ФСИН «информационных терминалов». Через них можно будет подавать жалобы и заявления, записываться в больницу и заказывать товары в магазине;

будет расширен список дополнительных платных услуг. Среди них — частная медицинская помощь, отправление и получение писем в электронном виде;

лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием инвентаря. Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые должны будут заниматься спортом не менее часа в день;

записаться на свидания можно будет по электронной записи, такую же электронную запись предлагается ввести для предоставления свиданий адвокатам. Можно использовать специальную технику для идентификации личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

при обысках и досмотрах разрешается не раздевать подозреваемых, обвиняемых и осужденных «при применении специальных технических средств»;

при обысках больных лиц и лиц с инвалидностью должны присутствовать медицинские работники. Также предусмотрено «установление ширм в помещениях для проведения обысков».

Приказ вступит в силу через десять дней с момента опубликования.

В июне Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах. Он, в том числе, изменил само определение пыток. Теперь ими будут считаться не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие: правоохранителей можно будет наказывать за пытки, происходящие «по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия».

Если в результате пыток был причинен тяжкий вред здоровью или жертва пыток умерла, виновных будут лишать свободы на срок от восьми до 15 лет (до этого максимальный срок составлял 12 лет) с лишением права занимать определенные должности до 20 лет. Групповые пытки будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.