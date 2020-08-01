Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

В министерстве полагают, что вакцинация будет покрываться из бюджета. Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал бесплатную прививочную кампанию для москвичей. Массовая вакцинация в России ожидается в октябре

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной для всех граждан страны, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — приводит его слова «РИА Новости».

Ведомство планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре, рассказал он. В первую очередь прививки сделают медработникам и учителям. Мурашко сообщил также, что клинические испытания препарата, разработанного в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершились.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация будет бесплатной для жителей столицы.