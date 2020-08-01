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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

В министерстве полагают, что вакцинация будет покрываться из бюджета. Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал бесплатную прививочную кампанию для москвичей. Массовая вакцинация в России ожидается в октябре
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной для всех граждан страны, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — приводит его слова «РИА Новости».

Ведомство планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре, рассказал он. В первую очередь прививки сделают медработникам и учителям. Мурашко сообщил также, что клинические испытания препарата, разработанного в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершились.

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация будет бесплатной для жителей столицы.

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются три учреждения. Это вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский Центр им. Н.Ф. Гамалеи. По словам Мурашко, препарат, разрабатываемый в столице, уже доказал свою безопасность и эффективность.

Регистрация вакцины, созданной в Центре им. Гамалеи, запланирована на август, запуск промышленного производства — на сентябрь. Вакцину «Вектора», как ожидается, зарегистрируют в сентябре, а ее производство начнется в октябре.

Вакцинация от COVID-19 будет добровольной, говорил глава Минздрава. Однако для россиян, которые находятся в профессиональной группе риска, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрены штрафы за отказ от обязательных прививок, сообщили в Роспотребнадзоре.


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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, вакцина, Михаил Мурашко
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