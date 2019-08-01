Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,22 +0,60 EUR Бирж. 71,14 +0,64 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,71 62,81 EUR Нал. 71,58 69,71 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1078 0,0000 BTC/USD Бирж. 10 114,00 +26,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 678,77 -0,69% Nasdaq 8 143,88 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+39,72%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+39,72%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования Общество, 21:04 В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД Общество, 21:00 Нефть марки Brent подешевела на 6% Экономика, 20:48 Тело боксера Дадашева доставили из США в Россию Спорт, 20:46 Постпред России заявил о давлении на генсека ООН для расследования атак Политика, 20:44 Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции Политика, 20:37 Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали Общество, 20:33 Спасатели нашли пропавших в Белом море туристов Общество, 20:19 Глава офиса Зеленского ушел в отставку спустя 73 дня после назначения Политика, 20:12 В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на брокеров с топором Общество, 20:10 ЦБ резко увеличил «короткие» займы в валюте Экономика, 20:02 СМИ узнали о переходе футболиста «Манчестер Сити» в «Баварию» за €100 млн Спорт, 20:01 Bloomberg узнал о помощи России в решении бензинового кризиса в Венесуэле Экономика, 19:55 ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит Экономика, 19:51
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
Треть, 33,4%, респондентов опроса «Петербургской политики» назвали виновными участников и организаторов акции протеста. Еще 33,3% — возлагают вину на силовиков или мэрию
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство москвичей — 79,8% — слышали о протестах против нерегистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. До субботней акции количество людей, знавших о протестах, было ниже — 58,5%. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса фонда «Петербургская политика», с которым ознакомился РБК.

Эксперты опросили по телефону 1,2 тыс. взрослых москвичей по квотной выборке за три дня — с 29 по 31 июля. Это произошло через несколько дней после того, как в Москве прошел несанкционированный митинг у здания мэрии с 1074, по данным МВД, задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», задержанных было 1373. Аналогичный опрос социологи проводили с 20 по 22 июля.

Количество поддерживающих протестные акции до и после крупного митинга почти не поменялось — с 30,6 до 31,2% (11,2% именно готовы принять участие в акциях). Но число москвичей, выступающих против акций, после несогласованного митинга 27 июля заметно выросло — с 30,6% до 37,7%. Среди готовых пойти голосовать москвичей доля тех, кто не поддерживает акции, заметно выше — 49,6%.

Политика
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга). Еще 17% назвали виновными в задержаниях сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов. В вине чиновников мэрии, не согласовавших митинг, а также московского правительства и мэра, уверены 16,3% респондентов.

Протест в Москве

Несогласованная акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до участия в выборах в Мосгордуму, прошла в центре столицы 27 июля. Власти Москвы проведение мероприятия не согласовали, мэр Сергей Собянин и полиция призывали горожан отказаться от участия в нем. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия к представителям власти. Следователи заявили, что найдены доказательства причастности более десяти участников акции к массовым беспорядкам. Пятеро участников акции протеста уже задержаны.

Вину за отказ в регистрации кандидатов 23,9% москвичей возлагают на самих кандидатов, 9,1% — на Мосгоризбирком. Менее 6% возлагают вину на федеральное правительство, мэрию, президента, мэра Москвы Сергея Собянина, штабы кандидатов, недобросовестных сборщиков подписей, «Единую Россию».

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

После протестов в субботу число москвичей, информированных о сентябрьских выборах в Мосгордуму, выросло с 78,9 до 86,1%.

Согласно опросу, 4,2% москвичей после протестов изменили свое решение о том, за кого голосовать. При этом 11,2% (ранее 13%) сообщили, что будут голосовать за кандидата от «Единой России», но все кандидаты от власти идут на выборы как самовыдвиженцы. 9,4% (ранее 10,9%) проголосуют за независимого кандидата, 4,6% (в прошлый раз 6,4%) — за коммуниста. Не определились с выбором 36,1%.

Чуть более половины опрошенных, 53,1%, считают, что выборы в Мосгордуму пройдут с нарушениями. Принять участие в выборах планируют 59,3% жителей столицы, 15,7% не определились с выбором.

После субботней акции почти не изменилась доля респондентов, удовлетворенных работой мэра Сергея Собянина (61,9%) и мэрии (43,9%).

Субботний митинг повысил знание москвичей о выборах, но не изменил оценки происходящего, указал основатель «Петербургской политики» Леонид Давыдов. «Да, цифра поддержки акций не маленькая, но ее лучше рассматривать в контексте остального. Если рядом с этим написать:  половина желающих голосовать не одобряет эти действия — выглядит уже по-другому», — пояснил он. Акции оппозиции пока не смогли достигнуть общемосковских масштабов, согласен политолог Николай Миронов. По его мнению, оппозиции со своими требованиями о регистрации независимых кандидатов не удалось преодолеть изоляцию от основного электората.

Почти каждый третий москвич поддержал протест, но готовых участвовать в акциях по-прежнему немного — чуть более 10%, отметила политолог Екатерина Курбангалеева. Она обратила внимание на резкий рост информированности граждан о предстоящих выборах в Мосгордуму. Это, по ее мнению, ударяет по возможным расчетам мэрии на «сушку» (снижение) явки.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев
Теги: Мосгордума, протест, Петербургская политика, Опрос, ГСУ СКР, Мэрия, Москва
Материалы по теме
Смена повестки: что привело к новым московским протестам
Политика
СК предъявил обвинение третьему подозреваемому в беспорядках на митинге
Общество
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter