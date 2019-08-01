Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции

По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга). Еще 17% назвали виновными в задержаниях сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов. В вине чиновников мэрии, не согласовавших митинг, а также московского правительства и мэра, уверены 16,3% респондентов.

Протест в Москве Несогласованная акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до участия в выборах в Мосгордуму, прошла в центре столицы 27 июля. Власти Москвы проведение мероприятия не согласовали, мэр Сергей Собянин и полиция призывали горожан отказаться от участия в нем. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия к представителям власти. Следователи заявили, что найдены доказательства причастности более десяти участников акции к массовым беспорядкам. Пятеро участников акции протеста уже задержаны.

Вину за отказ в регистрации кандидатов 23,9% москвичей возлагают на самих кандидатов, 9,1% — на Мосгоризбирком. Менее 6% возлагают вину на федеральное правительство, мэрию, президента, мэра Москвы Сергея Собянина, штабы кандидатов, недобросовестных сборщиков подписей, «Единую Россию».

После протестов в субботу число москвичей, информированных о сентябрьских выборах в Мосгордуму, выросло с 78,9 до 86,1%.

Согласно опросу, 4,2% москвичей после протестов изменили свое решение о том, за кого голосовать. При этом 11,2% (ранее 13%) сообщили, что будут голосовать за кандидата от «Единой России», но все кандидаты от власти идут на выборы как самовыдвиженцы. 9,4% (ранее 10,9%) проголосуют за независимого кандидата, 4,6% (в прошлый раз 6,4%) — за коммуниста. Не определились с выбором 36,1%.

Чуть более половины опрошенных, 53,1%, считают, что выборы в Мосгордуму пройдут с нарушениями. Принять участие в выборах планируют 59,3% жителей столицы, 15,7% не определились с выбором.

После субботней акции почти не изменилась доля респондентов, удовлетворенных работой мэра Сергея Собянина (61,9%) и мэрии (43,9%).

Субботний митинг повысил знание москвичей о выборах, но не изменил оценки происходящего, указал основатель «Петербургской политики» Леонид Давыдов. «Да, цифра поддержки акций не маленькая, но ее лучше рассматривать в контексте остального. Если рядом с этим написать: половина желающих голосовать не одобряет эти действия — выглядит уже по-другому», — пояснил он. Акции оппозиции пока не смогли достигнуть общемосковских масштабов, согласен политолог Николай Миронов. По его мнению, оппозиции со своими требованиями о регистрации независимых кандидатов не удалось преодолеть изоляцию от основного электората.

Почти каждый третий москвич поддержал протест, но готовых участвовать в акциях по-прежнему немного — чуть более 10%, отметила политолог Екатерина Курбангалеева. Она обратила внимание на резкий рост информированности граждан о предстоящих выборах в Мосгордуму. Это, по ее мнению, ударяет по возможным расчетам мэрии на «сушку» (снижение) явки.