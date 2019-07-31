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Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить
Минздрав разработал рекомендации для жителей регионов, которые страдают от задымления. Ведомство рекомендует включать кондиционеры, почаще принимать душ, не пить алкоголь и не есть жирную пищу
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для жителей регионов, страдающих от задымления, вызванного лесными пожарами. Документ поступил в распоряжение РБК.

Самыми чувствительными к негативному воздействию дыма на здоровье являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также те, кто страдает от болезней органов дыхания или гипертензии, указывает ведомство. Тем, кто страдает от гипертензии, рекомендовано дважды в день измерять артериальное давление.

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Чтобы снизить влияние дыма на здоровье, Минздрав рекомендует уделять внимание профилактике. А именно:

  • избегать прогулок по улице ранним утром, когда в воздухе максимальное количество смога, а также во время жары. Беременным женщинам и детям рекомендуют и вовсе не выходить на задымленную улицу, а тем, у кого проблемы со здоровьем — брать с собой при выходе за порог необходимые лекарства;
  • исключить курение и употребление алкоголя;
  • включать кондиционеры и системы очистки воздуха, пользоваться увлажнителями или расставлять в комнате емкости с водой, развесить на окна и форточки куски пропитанной водой ткани, проводить в домах влажную уборку и почаще принимать душ, промывать нос и горло. При усилении запаха дыма — надевать защитные маски, которые также рекомендуется увлажнить;
  • пить больше воды (2–3 литра в день для взрослых), для возмещения потери солей и микроэлементов пить подсоленную и минеральную щелочную воду, а также молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли;
  • исключить из меню жирную пищу и газированные напитки. Отдавать предпочтение нужно овощам и фруктам, богатым витаминами и минеральными веществами продуктам;
  • сократить физическую нагрузку и продолжительность рабочего дня для тех, чья работа связана с физическим трудом.

Если ситуация ухудшается и дыма становится больше, Минздрав рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов, вывезти пожилых людей, детей и лиц, чей иммунитет ослаблен.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории пяти российских регионов. По данным на 00:00 мск 31 июля, велось тушение 147 лесных пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», угроза населенным пунктам и объектам экономики из-за них отсутствует, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами и задымлением населенных пунктов сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутии), сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«По предварительным данным, в 131 населенном пункте 16 районов трех субъектов России наблюдается значительное задымление. Соответственно, вокруг трех столиц данных регионов — Якутска, Иркутска и Красноярска — сохраняется наиболее пожароопасная обстановка», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что сбор данных в регионах с наиболее распространенными очагами лесных пожаров продолжается.

Авторы: Наталья Демченко, Полина Звездина, Дмитрий Алексеев
Теги: пожары, Минздрав, рекомендации
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