Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить

Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить

Минздрав разработал рекомендации для жителей регионов, которые страдают от задымления. Ведомство рекомендует включать кондиционеры, почаще принимать душ, не пить алкоголь и не есть жирную пищу

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для жителей регионов, страдающих от задымления, вызванного лесными пожарами. Документ поступил в распоряжение РБК.

Самыми чувствительными к негативному воздействию дыма на здоровье являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также те, кто страдает от болезней органов дыхания или гипертензии, указывает ведомство. Тем, кто страдает от гипертензии, рекомендовано дважды в день измерять артериальное давление.

Чтобы снизить влияние дыма на здоровье, Минздрав рекомендует уделять внимание профилактике. А именно: