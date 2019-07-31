Минздрав посоветовал жителям регионов с пожарами меньше гулять и курить

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для жителей регионов, страдающих от задымления, вызванного лесными пожарами. Документ поступил в распоряжение РБК.
Самыми чувствительными к негативному воздействию дыма на здоровье являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также те, кто страдает от болезней органов дыхания или гипертензии, указывает ведомство. Тем, кто страдает от гипертензии, рекомендовано дважды в день измерять артериальное давление.
Чтобы снизить влияние дыма на здоровье, Минздрав рекомендует уделять внимание профилактике. А именно:
- избегать прогулок по улице ранним утром, когда в воздухе максимальное количество смога, а также во время жары. Беременным женщинам и детям рекомендуют и вовсе не выходить на задымленную улицу, а тем, у кого проблемы со здоровьем — брать с собой при выходе за порог необходимые лекарства;
- исключить курение и употребление алкоголя;
- включать кондиционеры и системы очистки воздуха, пользоваться увлажнителями или расставлять в комнате емкости с водой, развесить на окна и форточки куски пропитанной водой ткани, проводить в домах влажную уборку и почаще принимать душ, промывать нос и горло. При усилении запаха дыма — надевать защитные маски, которые также рекомендуется увлажнить;
- пить больше воды (2–3 литра в день для взрослых), для возмещения потери солей и микроэлементов пить подсоленную и минеральную щелочную воду, а также молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли;
- исключить из меню жирную пищу и газированные напитки. Отдавать предпочтение нужно овощам и фруктам, богатым витаминами и минеральными веществами продуктам;
- сократить физическую нагрузку и продолжительность рабочего дня для тех, чья работа связана с физическим трудом.