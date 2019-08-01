Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр также поручил информировать население о работе по тушению пожаров, «чтобы людям было понятно, что и как происходит, в каком направлении развивается»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов. Такую задачу перед ведомствами глава кабмина поставил по итогам совещания по ситуации с лесными пожарами в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат правительства.

Срок проведения проверки — до 1 ноября.

Глава правительства также поручил МЧС, Минприроды и главам Дальневосточного и Сибирского округов подготовить свои предложения, которые помогут сделать борьбу с лесными пожарами более эффективной.

Сам премьер на совещании в Чите отметил, что поручил информировать население о происходящем. «Чтобы людям было понятно, что и как происходит, в каком направлении развивается», — пояснил он (цитата по ТАСС).