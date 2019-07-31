Реакция соцсетей на пожары. Что не так с акцией #СпаситеСибирь

При этом с начала 2019 года до конца июля общая площадь всех зафиксированных лесных пожаров (и не все эти леса являются уничтоженными) составляет 8,82 млн га. Этот результат не слишком сильно отличается от аналогичного периода прошлого года — за семь месяцев 2018-го огнем было затронуто 8,4 млн га (за весь прошлый год — 8,67 млн га).

Если сопоставить данные о текущей площади возгорания (использовались данные на 30 июля) с официальными данными об объеме лесов, то ни в одном из российских регионов этот показатель не превысит 1%.

Когда произошел всплеск активности в соцсетях

Количество сообщений пользователей о пожаре превысило миллион за последние две недели. К кампании #CпаситеСибирь присоединились десятки популярных блогеров и пабликов, а петицию с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири по состоянию на 17:00 мск 31 июля подписали уже более 830 тыс. человек.

Согласно данным «Медиалогии», которая по просьбе РБК проанализировала пользовательскую активность по теме «лесные пожары в Сибири» в популярных соцсетях и блогах за последние две недели, резкий — почти двукратный — рост активности пришелся на конец прошлой недели — 24–25 июля, накануне несогласованной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Москве: тогда количество сообщений увеличилось с 50,5 тыс. до 95,4 тыс. в сутки. 24 июля зафиксировано и резкое увеличение числа сюжетов о пожарах на федеральных каналах.

Аналитики агентства «Социальные сети» также зафиксировали рост соответствующей активности в соцсетях в период 25–26 июля. «В грубом приближении можно выделить три группы постов. Одни достаточно подробно цитируют содержание петиций, требующих принятия мер по ликвидации пожаров. Другие посты полны личных впечатлений авторов от жизни в Сибири или ее посещения и, соответственно, достаточно эмоциональны. Третья группа — традиционная для соцсетей демонстрация включенности в вопросы актуальной повестки. Пока пик пользовательской активности пришелся на 29 июля (анализ данных проводился до середины дня 30 июля. — РБК), сложно прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше», — резюмировали в агентстве.

Практически все посты популярных авторов сопровождаются призывами подписать петицию о введении ЧС. Также некоторые из них дают детальную инструкцию для лучшего распространения: поставить лайк к посту и написать комментарий не менее четырех слов, чтобы пост «вылетел» в раздел «популярное» Instagram; поделиться постом в режиме stories (короткие фото и видео, которые сохранятся в профиле по умолчанию 24 часа).

Как стать звездой на пожаре Необычно популярными посты о пожарах становились и у обычных пользователей. Например, пост о пожарах с популярными хештегами у производителя экошуб «Меховица» набрал почти 6 тыс. лайков, при этом обычные посты собирали в среднем по 100–200. Аналогичное сообщение про пожары у пользователя под ником fufonchik (ее посты собирают обычно по 10–20 лайков) набрало более 10,5 тыс. Как пояснила РБК гендиректор CrosDigital Ольга Сивкова, такая аномалия (когда непопулярный блогер выходит в «топ») бывает, когда пользователь попадает в алгоритмы выдачи соцсетей по какой-то острой теме и его пост оказывается в выдаче у большого количества человек: «А дальше эффект лавины — группа людей, интересующихся тематикой, делает репост, его видят друзья, делают репост — и пошел волновой набор лайков. Правда, это очень редкие случаи, и их можно скорее назвать исключениями, ошибками в работе алгоритма». По словам Сивковой, социальная сеть показывает пользователю то, что ему будет, предположительно, максимально интересно. «Как именно работают алгоритмы — не знает никто, включая самих сотрудников социальной сети, — отмечает эксперт. — Это сделано для защиты от накруток». Ответ на вопрос, почему пост неизвестного автора взлетает в топ, лежит не в области работы алгоритмов, а в области социальной динамики, продолжает Сивкова: «Например, этот пост заметил и отреагировал на него лидер мнений, чья позиция и действия важны для его аудитории. Аудитория последовала за лидером, и далее процесс стал развиваться лавинообразно. В реальности это выглядит чуть сложнее, но общая схема примерно такая».

Фотографии с каких пожаров используют блогеры

Практически все сообщения как популярных блогеров, так и обычных пользователей сопровождаются фотографиями пожаров. РБК проанализировал самые распространенные из них (которые сопровождались хештегами, например, #потушитепожарысибири или #СпаситеСибирь) и выяснил: фотографии в основном используются одинаковые, большинство из них относятся к другим случаям возгорания.

Популярная фотография из фотобанка Pixabay сопровождала, например, новости о пожарах в одной из провинций Канады и стоит на основной странице сайта американской компании Wildfire Innovations Inc.

https://www.instagram.com/p/B0ffVwRo7md/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Часто встречающийся «сет» из трех фотографий также не относится к текущим пожарам. Использованы снимки: пожара в Красноярском крае 2011 года; пожар в деревне Долгинино 2010-го из фотобанка GettyImages; пожары в Греции в 2018-м.

https://www.instagram.com/p/B0f5l8KCO6h/

Еще один популярный набор фотографий: пожар в Калифорнии в 2014-м; обложка музыкального трека Fire on the Mountain кантри-группы Dave & the Biscuit Rollers; фотобанк iStock; фото агентства ТАСС о последствиях пожара в Рязанской области.

РБК направил вопросы Полине Гагариной и Елене Темниковой, которые в своих постах использовали эти снимки. Представитель Темниковой Табриз Шахиди заявил РБК, что «нужно смотреть в суть поста — читать текст, а не фотографии изучать». «Фото является иллюстративным материалом на усмотрение автора, а не детективным расследованием с фотоаппаратом по горящим лесам. Это работа журналистов. Фото взяты из статей, пишущих об этой теме в СМИ. Реальные фото сожженных зайцев или лосей можете найти в интернете — учитывая ваши расследовательские способности, вам не составит труда найти себе их», — ответил он.

Фотографии «сожженных зайцев или лосей», о которых говорит Шахиди, действительно часто появляются в постах о сибирских пожарах. Но также не имеют к ним никакого отношения. Так, фото обгоревшего кролика было сделано во время прошлогодних пожаров в Калифорнии. Что касается изображения лосенка, оно было сделано в 2011 году и иллюстрировало счастливую историю о спасении животного лесником Гаринского лесничества Свердловской области.

PR-директор Полины Гагариной Наталья Мостакова на вопрос РБК о фотографиях сообщила, что «Полина по-человечески выразила свою точку зрения, возможно, упустив при этом из внимания какие-то моменты». «Предлагаю всем и вам в частности обратиться к главной проблеме, о которой она написала», — отметила она.

Может ли быть спланирована активность пользователей

Опрошенные РБК эксперты расходятся во мнении — есть ли в теме с пожарами в Сибири элементы искусственного поддержания интереса. Согласно заключению агентства «Социальные сети», «признаков спланированной информационной кампании контент-анализ и статистический анализ не выявляет». «Не совсем деликатное сравнение, но, по всей видимости, как и в недавнем случае с комментарийной активностью в аккаунте Леди Гага (недавний случай, когда российские пользователи оставляли тысячи комментариев в профиле певицы. — РБК), интернет-пользователи проявили неравнодушие к ситуации».

https://www.instagram.com/p/B0jtzB-HPUD/?utm_source=ig_web_copy_link

Используя большое количество развитых аккаунтов в соцсетях, хештеги, какое-то количество инфлюенсеров (лидеров мнений) и реально существующую тему, можно очень и очень значительно усилить ее вес, рассуждает Глеб Сахрай, гендиректор PRT Edelman Affiliate, «То есть фактически [можно ее] сделать главной в головах людей, чтобы остальные вышли на второй план, — допускает он. — Лесные пожары здесь подходят отлично просто потому, что экологические катастрофы обладают и яркой образностью, и самих фотографий таких событий в сети гигантское количество».