 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Глава СК Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела
Бастрыкин пожаловался, что прокуратура, пользуясь своим правом, отменяет возбужденные СК дела по миграционным преступлениям, после чего их заводят повторно, по три-четыре раза

Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела
Video

Прокуратура неоднократно отменяла возбуждение Следственным комитетом уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем идет «борьба» между ведомствами, заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится. Что вы смеетесь, знаете, как напряженно?» — сказал он в зал.

Бастрыкин припомнил случай, когда поручил СК провести процессуальную проверку в отношении неназванного подмосковного зампрокурора района, «чем он руководствуется» в подобных решениях. По словам главы СК, обычно используют формулировку о том, что не собрано достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

«Ъ» узнал о разногласиях Генпрокуратуры и СК в деле омских депутатов
Общество
Дмитрий Сахань

В телеграм-канале СК за этот год есть как минимум восемь сообщений, в которых говорится о поручениях Бастрыкина повторно завести уголовные дела после того, как первоначальное возбуждение отменила прокуратура. Однако ни в одном сообщении не сказано, что дело связано с миграционными преступлениями.

Например, накануне, 26 июня, Бастрыкин поручил снова возбудить дело из-за наезда на пожилую женщину доставщика еды на самокате в Санкт-Петербурге. После инцидента доставщик в ответ на замечание пенсионерки ударил ее и скрылся. Пострадавшая попала в больницу.

СК возбудил дело по ст. 213 УК (хулиганство). «Постановление о возбуждении было отменено первым заместителем прокурора Центрального района города Санкт-Петербурга Е.Г. Печерским», — рассказали в ведомстве. Так как решение прокуратуры не позволяет далее собирать данные по делу, глава СК поручил возбудить новое.

По данным 78.ru, инцидент произошел 23 июня у дома № 5 на Большой Московской улице. Пострадавшая — преподаватель одного из петербургских вузов, шла по тротуару, когда на нее наехал курьер. После замечания он ударил ее кулаком в лицо и скрылся. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом левой височной области.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Александр Бастрыкин Следственный комитет прокуратура мигранты
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законы о мигрантах
Политика
На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов
Политика
Генпрокуратура раскрыла, зачем радикалы разжигают ненависть к мигрантам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Минюст предложил залог для обвиняемых в случае примирения с потерпевшими Общество, 15:06
«Деловые Линии» запустили более 1500 новых направлений авиаперевозок Пресс-релиз, 15:02
Зачем нужна «дорожная карта» перехода на российские IТ-решения Отрасли, 14:59
К черту амбиции: почему зумеры отказываются от повышений — Fast Company Pro, 14:58
В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя Политика, 14:55
В роуминге как дома: что дают корпоративные тарифы в путешествиях Тренды, 14:55
От ашрама до Уолл-стрит: бывший монах — о стратегиях для счастливой жизни Pro, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В КНДР заявили об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования Политика, 14:35
Экзамены для мигрантов предложили снимать на камеру Общество, 14:33
Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище Спорт, 14:31
На пляже в Севастополе нашли еще два суббоеприпаса от ракеты Политика, 14:29
На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов Политика, 14:29
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов в Вологодскую область Отрасли, 14:28
У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон Общество, 14:27