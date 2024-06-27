Глава СК Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Бастрыкин заявил о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела

Бастрыкин пожаловался, что прокуратура, пользуясь своим правом, отменяет возбужденные СК дела по миграционным преступлениям, после чего их заводят повторно, по три-четыре раза

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Прокуратура неоднократно отменяла возбуждение Следственным комитетом уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем идет «борьба» между ведомствами, заявил глава СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится. Что вы смеетесь, знаете, как напряженно?» — сказал он в зал.

Бастрыкин припомнил случай, когда поручил СК провести процессуальную проверку в отношении неназванного подмосковного зампрокурора района, «чем он руководствуется» в подобных решениях. По словам главы СК, обычно используют формулировку о том, что не собрано достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

В телеграм-канале СК за этот год есть как минимум восемь сообщений, в которых говорится о поручениях Бастрыкина повторно завести уголовные дела после того, как первоначальное возбуждение отменила прокуратура. Однако ни в одном сообщении не сказано, что дело связано с миграционными преступлениями.

Например, накануне, 26 июня, Бастрыкин поручил снова возбудить дело из-за наезда на пожилую женщину доставщика еды на самокате в Санкт-Петербурге. После инцидента доставщик в ответ на замечание пенсионерки ударил ее и скрылся. Пострадавшая попала в больницу.

СК возбудил дело по ст. 213 УК (хулиганство). «Постановление о возбуждении было отменено первым заместителем прокурора Центрального района города Санкт-Петербурга Е.Г. Печерским», — рассказали в ведомстве. Так как решение прокуратуры не позволяет далее собирать данные по делу, глава СК поручил возбудить новое.

По данным 78.ru, инцидент произошел 23 июня у дома № 5 на Большой Московской улице. Пострадавшая — преподаватель одного из петербургских вузов, шла по тротуару, когда на нее наехал курьер. После замечания он ударил ее кулаком в лицо и скрылся. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом левой височной области.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.