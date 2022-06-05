Мурашко счел высоким уровень заболеваемости COVID и допустил новые волны
В России достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — сказал Мурашко. Для этого он рекомендовал использовать препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».
По словам министра, сегодня почти 100 тыс. пациентов находятся под наблюдением, в том числе 2,5 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии. Он отметил, что распространенность инфекции сокращается, но это не значит, что новых волн коронавируса не будет. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — предупредил Мурашко.
За последние две недели ежесуточное число новых случаев заражения коронавирусом в России не превышало 5 тыс. По данным оперштаба на 5 июня, за минувшие сутки в стране выявили 3786 случаев инфицирования, таким образом, число суточных заболевших приблизилось к показателям середины апреля 2020 года: тогда число зараженных составляло 3,5–4 тыс. в сутки.
Мурашко и ранее отмечал, что в России возможен приход новой волны COVID-19. В конце апреля он указывал, что за снижением заболеваемости, исходя из опыта «прошлых периодов», может последовать новый подъем. Министр допускал, что рост числа заражений можно ждать в июне.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во второй половине мая говорила, что пандемия может закончиться в обозримом будущем, однако сам коронавирус не уйдет: его проявление будет уже не пандемическим, а эпидемическим.