Роспотребнадзор нашел в России новый вариант омикрон-штамма коронавируса

В России обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его цитирует «РИА Новости».

«В базу VGARus <...> депонирован геном вируса <...>, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. <...> Забор биоматериала датирован концом мая», — сказал он.

VGARus — это национальная база данных о мутациях коронавируса, созданная специалистами Роспотребнадзора в июне 2021 года. Она содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных в регионах России. Базу используют для выявления мутаций и определения штаммов вирусов.

Подвид «омикрона» BA.4 выявили в середине апреля в Бельгии и некоторых других странах. По словам Хафизова, сейчас в России доминирует вариант BA.2 (так называемый «стелс-омикрон») и его подвиды, которыми заражаются почти 95% пациентов с COVID-19.

Новый штамм, как и мутация BA.5, более заразен, чем предыдущие разновидности. Однако обнаруженный подвид «омикрона» не должен широко распространиться среди населения, так как в России сформировалась хорошая иммунная прослойка. Она возникла благодаря вакцинации и перенесенному коронавирусу, считает специалист.

Ранее, 10 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания обновил статистику по коллективному иммунитету к коронавирусу, из которой следовало, что он сохранился только у 27,9% россиян. Показатель, объединяющий тех, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сделал повторную прививку, достигал пиковых значений в начале февраля (64,4%), а затем начал снижаться.

Ранее власти говорили, что хотят довести коллективный иммунитет до 80%, а вице-премьер правительства Татьяна Голикова называла цифру в 90–95%.