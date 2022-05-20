Попова заявила, что коронавирус останется после завершения пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, однако сам вирус не уйдет, его проявление будет уже не пандемическим, а эпидемическим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

Она сообщила, что в России уже 13-ю неделю наблюдается снижение заболеваемости COVID, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Тем не менее, подчеркивает Попова, с окончанием пандемии вирус не уйдет, а останется надолго, «если не навсегда».

«Я думаю, что в течение недели мы сформируем окончательную позицию по итогам весеннего периода и по итогам сезона. Мы очень надеемся, что нам удастся сказать, <...> что сезон острых респираторных вирусных инфекций, к которым сегодня уже вполне можно отнести и новый коронавирус, заканчивается», — выразила надежду глава Роспотребнадзора, напомнив при этом про соблюдение гигиенических мер предосторожности.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал снижаться в феврале. С марта власти начали снимать коронавирусные ограничения, так, 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим, а также требование о соблюдении социальной дистанции и измерении температуры при допуске к работе.

При этом эксперты не исключают появления новой волны COVID. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в июне можно ожидать нового подъема заболеваемости коронавирусом в стране. Опрошенные РБК эксперты давали схожие прогнозы — по их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне—июле.

По данным оперативного штаба на 19 мая, за сутки в России выявили 4,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, с этим диагнозом попали в больницу 2,1 тыс. человек. Последний раз такое количество новых случаев за сутки фиксировали в конце августа 2020 года.

Читайте на РБК Pro Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Статьи Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы Pro Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Статьи Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи