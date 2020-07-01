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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному показателю смертности. Общее число умерших с начала пандемии составило 9 536, заболели более 650 тыс. человек
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов выросло до 9 536.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс.
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Накануне в штабе сообщили о 154 умерших.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, больше всего умерших за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге — 46 человек. Город обошел по этому показателю Москву, где скончались 35 пациентов. В столице общее число жертв составило 3831, а в Петербурге — 1182.

Наибольшее количество смертей за весь период также выявлено в следующих регионах:

  • Московская область — 911;
  • Дагестан — 380;
  • Нижегородская область — 242;
  • Красноярский край — 137;
  • Ростовская область — 127.
    Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
    Выздоровевшие (новые случаи)
    Умершие (новые случаи)
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i

Также за сутки в стране выявили 6 556 случаев заболевания, всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели 654,4 тыс. человек.

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По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, страна в последние недели идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ее заявление было сделано на фоне неоднократных предупреждений главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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