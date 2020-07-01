За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек
За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов выросло до 9 536.
Накануне в штабе сообщили о 154 умерших.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, больше всего умерших за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге — 46 человек. Город обошел по этому показателю Москву, где скончались 35 пациентов. В столице общее число жертв составило 3831, а в Петербурге — 1182.
Наибольшее количество смертей за весь период также выявлено в следующих регионах: