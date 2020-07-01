За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточному показателю смертности. Общее число умерших с начала пандемии составило 9 536, заболели более 650 тыс. человек

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксировано 216 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов выросло до 9 536.

Накануне в штабе сообщили о 154 умерших.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, больше всего умерших за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге — 46 человек. Город обошел по этому показателю Москву, где скончались 35 пациентов. В столице общее число жертв составило 3831, а в Петербурге — 1182.

Наибольшее количество смертей за весь период также выявлено в следующих регионах: