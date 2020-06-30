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За сутки от коронавируса в России умерли 154 человека

По суточному количеству смертей Санкт-Петербург почти догнал Москву
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России от коронавируса умерли 154 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 9320.

Больше всего умерших за сутки в Москве — 35 человек. Общее количество жертв эпидемии в столице составило 3796 человек.

По суточному количеству умерших от COVID-19 Москву почти нагнал Санкт-Петербург. В городе за прошлые сутки от коронавируса умер 31 человек. Всего в Петербурге с начала эпидемии умерли 1136 человек. По количеству смертей Петерубрг уже обогнал Подмосковье, хотя общее число зараженных в городе меньше более чем в два раза (24,2 тыс. против 57,5).

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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