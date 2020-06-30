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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Более 30 смертей в столице выявили впервые с 22 июня. Общее число жертв в Москве превысило 3,8 тыс.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За сутки в столице скончались еще 35 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3831.

Более 30 новых смертей за сутки в столице зарегистрировали впервые с 22 июня. В течение этого времени суточный прирост в среднем составлял около 20 человек. Минимальное значение за этот период зафиксировали 24 июня, тогда за сутки в Москве умерли 12 человек.

Всего в России зарегистрировали более 647 тыс. зараженных, свыше 412 тыс. человек вылечились. По данным на 30 июня, в стране выявили 6693 новых случая COVID-19. Суточный прирост ниже 7 тыс. заболевших сохраняется в России с 26 июня. 

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Свою эффективность против коронавируса в России показали три прототипа вакцины, сообщил ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что всего в мире не более восьми вакцин против COVID находятся «в наиболее продвинутой стадии». Три из них (разрабатываемые «Вектором», Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, а также британско-шведской компанией AstraZeneca) могут стать одними из первых производимых в мире вакцин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
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