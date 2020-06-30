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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом

На фоне предупреждений главы ВОЗ об ускорении пандемии коронавируса в мире представитель организации в России положительно оценила ситуацию в стране
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В последние недели Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию. «Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — отметила представитель ВОЗ, обратив внимание на возможность дистанционного голосования, особенно для людей с симптомами заражения SARS-CoV-2.

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Общество
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Заявление прозвучало на фоне неоднократных предупреждений главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире, несмотря на успехи отдельных стран в борьбе с инфекцией. В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса, отметил он. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заключил он.

В абсолютных цифрах Россия по количеству выявленных заражений занимает третье место в мире — почти 647 тыс., по данным на 30 июня. Однако по количеству обнаруженных заражений на 1 млн населения (4439) Россия находится на 29-м месте (данные сайта Worldometers). По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения (64) Россия на 41 месте.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, голосование, ВОЗ
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