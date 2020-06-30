В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом

На фоне предупреждений главы ВОЗ об ускорении пандемии коронавируса в мире представитель организации в России положительно оценила ситуацию в стране

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В последние недели Россия идет «хорошим путем», который приводит к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Вуйнович также отметила, что российские власти хорошо продумали систему безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию. «Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — отметила представитель ВОЗ, обратив внимание на возможность дистанционного голосования, особенно для людей с симптомами заражения SARS-CoV-2.

Заявление прозвучало на фоне неоднократных предупреждений главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире, несмотря на успехи отдельных стран в борьбе с инфекцией. В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса, отметил он. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — заявил глава ВОЗ.



Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заключил он.