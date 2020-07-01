Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс.
За последние сутки в России выявили 6 556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных составило 654 405.
По данным штаба, больше всего новых зараженных зафиксировали в Москве — 611. Это минимум с 6 апреля, когда суточный прирост составил 591. С начала пандемии в столице выявили 222,2 тыс. заболевших.
На втором месте идет Подмосковье, где за сутки заразились 306 человек, а за все время — 57,8 тыс.
Помимо столичного региона больше всего случаев заболевания за сутки зарегистрировано в: