Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс.

За сутки в стране выявили 6,5 тыс. новых случаев заболевания. Всего в России полностью вылечились от коронавируса 422 тыс. человек, скончались 9,5 тыс. пациентов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 6 556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных составило 654 405.

По данным штаба, больше всего новых зараженных зафиксировали в Москве — 611. Это минимум с 6 апреля, когда суточный прирост составил 591. С начала пандемии в столице выявили 222,2 тыс. заболевших.

На втором месте идет Подмосковье, где за сутки заразились 306 человек, а за все время — 57,8 тыс.

Помимо столичного региона больше всего случаев заболевания за сутки зарегистрировано в: