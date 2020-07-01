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Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс.

За сутки в стране выявили 6,5 тыс. новых случаев заболевания. Всего в России полностью вылечились от коронавируса 422 тыс. человек, скончались 9,5 тыс. пациентов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 6 556 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число инфицированных составило 654 405.

По данным штаба, больше всего новых зараженных зафиксировали в Москве — 611. Это минимум с 6 апреля, когда суточный прирост составил 591. С начала пандемии в столице выявили 222,2 тыс. заболевших.

На втором месте идет Подмосковье, где за сутки заразились 306 человек, а за все время — 57,8 тыс.

За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек
Общество
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Помимо столичного региона больше всего случаев заболевания за сутки зарегистрировано в:

  • Санкт-Петербурге — 262 (24,4 тыс. с начала пандемии);
  • Ханты-Мансийском АО — 261 (всего 9,2 тыс.);
  • Свердловской области — 256 (всего 13 тыс.);
  • Иркутской области — 248 (всего 7,5 тыс.);
  • Нижегородской области — 228 (всего 17,7 тыс.).

За сутки в стране полностью выздоровели 10,2 тыс. пациентов, с начала распространения инфекции — 422,9 тыс.

Также штаб сообщил, что за последние 24 часа в стране скончались 216 человек, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов выросло до 9,5 тыс.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте в мире по числу заболевших. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США (2,6 млн), следом идет Бразилия (1,4 млн).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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