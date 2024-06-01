На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину

На могиле Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище открыли памятник в его честь. Сегодня основателю ЧВК «Вагнер» должно было исполниться 63 года. Он погиб при крушении бизнесджета в Тверской области 23 августа 2023 года

Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Антон Ваганов / Reuters Фото: Антон Ваганов / Reuters

На Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, пишет «Коммерсантъ». Сегодня, 1 июня, ему должно было исполниться 63 года.

Как пишет издание, участники ЧВК возлагают цветы к монументу. Полицейские досматривают всех пришедших на Прохоровское кладбище, а от могилы Пригожина будет создана специальная дорожка к выходу на Рябовское шоссе.

Монумент установили на его могиле 29 мая.

Памятник изображает основателя ЧВК «Вагнер» в полный рост, на его куртке — три звезды Героя. Ранее ряд телеграм-каналов распространяли информацию о том, что Пригожину были присвоено звание Героя России тайным указом президента Владимира Путина. Также, по их данным, в 2022 году он получил звания Героя ЛНР и ДНР. В Кремле тогда заявили о публикации всех открытых указов о присвоении знаков отличия.

На могиле основателя ЧВК «Вагнер» также находится гранитный обелиск-надгробие с двумя таблицами. На первой отражены имя, даты рождения и смерти, на второй — эмблема группировки со словами «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Памятник создала крупнейшая в регионе камнеобрабатывающая компания «Нэнси», его стоимость составила 9-10 млн руб., писал «47news».

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении бизнесджета Embraer-135 в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, всего на его борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер», никто из них не выжил. Инцидент произошел спустя ровно два месяца после попытки группировки осуществить военный мятеж.

Путин, ссылаясь на доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, исключал внешнее воздействие на самолет и заявлял о наличии осколков гранаты в телах погибших. Он также называл Пригожина талантливым бизнесменом и «человеком сложной судьбы». Основатель ЧВК «Вагнер» умел добиваться результатов и для себя, и для общего дела, но были в его жизни и серьезные ошибки, отмечал глава государства. Результаты расследования авиакатастрофы до сих пор не представлены.