 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Кубани не подтвердили планы по установке памятника Пригожину

«Ъ»: власти Кубани не в курсе планов установки памятника главе ЧВК «Вагнер»
Фото: orchestra_w / Telegram
Фото: orchestra_w / Telegram

Власти Кубани не обладают информацией о планах по установке памятника руководителю и командиру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, погибшим в авиакатастрофе в августе прошлого года, сообщили «Коммерсанту» в региональной администрации.

Ранее телеграм-каналы Grey Zone, «Оркестр Вагнера» (их связывают с ЧВК) и журналистка Анастасия Кашеварова опубликовали фотографию памятника, указав, что он, предположительно, будет установлен на территории часовни в Горячем Ключе.

Памятник представляет из себя ростовые фигуры Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Помимо этого, на камне выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.

В пресс-службе администрации Горячего Ключа не смогли предоставить никакой информации о предполагаемой подготовке к установке монумента. В пресс-службе администрации Кубани также сообщили «Коммерсанту», что не в курсе подобных планов.

РБК направил запрос администрации муниципального образования город Горячий Ключ, обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодарского края.

В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину
Общество
Фото:VAGNER_svodki / Telegram

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска в память об основателе ЧВК «Вагнер». Ее разместили на фасаде здания, где располагался офис Пригожина.

Читайте на РБК Pro
Помните о цели: как сформировать новые привычки
«Все не так!»: как критиковать детей правильно
Села батарейка: почему на рынке электромобилей начался спад
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Объект появился на стене здания, несмотря на отказ Смольного. Как писала «Фонтанка», с инициативой к городскому комитету обратилась близкая к ЧВК организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Комитет не вынес вопрос на рассмотрение, сославшись на то, что здание — объект культурного наследия и разрешение должен давать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Информации о том, что установку доски в итоге согласовали, не было.

Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину

В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине

Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика

Как выглядит новая «Мисс мира». Фото

В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика

Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы

На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце

Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное

В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит

Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков

Авторы
Теги
Персоны
При участии
Маргарита Овсянникова
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Дмитрий Уткин памятник
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Дмитрий Вагнер Уткин фото

Дмитрий Вагнер Уткин

командир ЧВК «Вагнер»
11 июня 1970 года
Материалы по теме
В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину
Общество
Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив
Бизнес
Кремль заявил об отсутствии «окончательного доклада» о гибели Пригожина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Нетаньяху ответил на слова Байдена о том, что он вредит Израилю Политика, 22:19
Эксперты оценили соблюдение правил при новом назначении Залужного Политика, 22:13
В ДНР при детонации взрывчатки ранило ребенка Общество, 21:59
Власти Кубани не подтвердили планы по установке памятника Пригожину Политика, 21:52
В ЕК объяснили отказ от запрета импорта агропродукции с Украины Политика, 21:42
Захарова прокомментировала заявление о войсках НАТО на Украине Политика, 21:22
Эксперты назвали проблемы возрождающейся урановой промышленности США Бизнес, 21:15
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
«Спартак» проиграл «Факелу» из-за пенальти и автогола Спорт, 21:01
В Минобороны рассказали, во сколько сбили дрон над Ленобластью Политика, 21:01
Главкома ВМФ России отправили в отставку Политика, 20:55
В Москве арестовали безбилетника, не оплатившего почти 30 штрафов Общество, 20:50
«Ливерпуль» благодаря пенальти сыграл вничью с «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов Общество, 20:46
В Италии заявили о «более гибкой и оснащенной» России, чем НАТО Политика, 20:45