Власти Кубани не подтвердили планы по установке памятника Пригожину

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Власти Кубани не обладают информацией о планах по установке памятника руководителю и командиру ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, погибшим в авиакатастрофе в августе прошлого года, сообщили «Коммерсанту» в региональной администрации.

Ранее телеграм-каналы Grey Zone, «Оркестр Вагнера» (их связывают с ЧВК) и журналистка Анастасия Кашеварова опубликовали фотографию памятника, указав, что он, предположительно, будет установлен на территории часовни в Горячем Ключе.

Памятник представляет из себя ростовые фигуры Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Помимо этого, на камне выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.

В пресс-службе администрации Горячего Ключа не смогли предоставить никакой информации о предполагаемой подготовке к установке монумента. В пресс-службе администрации Кубани также сообщили «Коммерсанту», что не в курсе подобных планов.

РБК направил запрос администрации муниципального образования город Горячий Ключ, обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодарского края.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска в память об основателе ЧВК «Вагнер». Ее разместили на фасаде здания, где располагался офис Пригожина.

Объект появился на стене здания, несмотря на отказ Смольного. Как писала «Фонтанка», с инициативой к городскому комитету обратилась близкая к ЧВК организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Комитет не вынес вопрос на рассмотрение, сославшись на то, что здание — объект культурного наследия и разрешение должен давать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Информации о том, что установку доски в итоге согласовали, не было.