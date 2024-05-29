На кладбище в Петербурге установили памятник Пригожину

На могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище появились его скульптура и гранитный обелиск. Монумент официально планируют открыть 1 июня — в день рождения Пригожина. Он погиб при крушении его бизнесджета летом 2023-го

Фото: 47news Фото: 47news

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге поставили памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, пишет издание «47news».

Накануне на его могиле появился гранитный обелиск-надгробие. На нем два места под таблички: на одной — имя, даты рождения и смерти, на другой — эмблема ЧВК «Вагнер» со словами «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага».

Монумент официально планируют открыть 1 июня — в день рождения бизнесмена, уточняет издание. Портал отмечает, что левый борт куртки скульптуры Пригожина украшен тремя звездами Героя (ему были присвоены звания Героя России, ЛНР и ДНР).

По информации «47news», памятник изготовила компания «Нэнси» — крупнейшее камнеобрабатывающее производство в регионе, его стоимость — 9–10 млн руб.

В декабре прошлого года на стене дома Г.К. Кейзерлинга (М.С. Дружининой) на набережной Лейтенанта Шмидта, 7, где располагался офис Пригожина, повесили мемориальную доску. При этом в Смольном, как писала «Фонтанка», не согласовали установку памятной доски.

Бизнесджет Embraer-135 с Пригожиным на борту разбился 23 августа 2023 года — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Москвы в Петербург, всего на его борту находились десять человек, все они погибли.

Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, заявлял, что внешнего воздействия на Embraer-135 не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах крушения нет. Следствие еще не завершено.