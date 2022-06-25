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Политика ,  

Песков ответил на информацию о присвоении «Героя России» Пригожину

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о присвоении Пригожину звания закрытым указом президента. По словам Пескова, все открытые указы власти публикуют
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль публикует все данные о присвоении знаков отличия в открытом доступе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о присвоении звания «Герой России» предпринимателю Евгению Пригожину.

«Все открытые указы мы публикуем», — сказал Песков.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о присвоении Пригожину «Героя России» тайным указом президента Владимира Путина.

ЕС внес в санкционный список бизнесменов Пригожина и Курченко
Политика
Евгений Пригожин

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами отрицал.

ФБР называла его в числе 13 россиян, которые объявлены в розыск за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Бюро предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут заключить бизнесмена под стражу.

Комментируя свой розыск, бизнесмен отмечал, что американское общество «находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет». «Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. <...> Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — сказал предприниматель.

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Также Пригожин с октября 2020 года находится под санкциями Евросоюза. ЕС также указывал, что бизнесмен «имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера». «Пригожин оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», — говорилось в сообщении в журнале ЕС.

Сам Пригожин говорил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии. «Теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых очень порядочные люди, которые, так же как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», — приводила слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Евгений Пригожин Герой России Дмитрий Песков

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