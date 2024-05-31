Из-за теракта в «Крокусе» возбудили уголовное дело о небезопасных услугах

Дело о теракте соединили в одно производство с делом, возбужденным из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшие рассказали, что занавес и кресла в зале загорелись очень быстро

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту террористического акта в «Крокус сити холле», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда. Как следует из документа, это дело завели еще в конце марта. О том, что пострадавшие в теракте подали заявление с соответствующей просьбой к следствию, стало известно в начале апреля.

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте — ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», — говорится в постановлении в отношении одного из обвиняемых в самом теракте.

В заявлении пострадавшие отметили, что занавес и кресла в зале загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнестойких материалов. Среди обратившихся с просьбой возбудить дело об оказании небезопасных услуг были в том числе родственники погибших при теракте.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Crocus Group и к Аразу Агаларову.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные лица, открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организацию признали террористической и запретили в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин заявил, что атаку на «Крокус» совершили радикальные исламисты, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников сказал, что к нападению причастны украинские спецслужбы. Власти Украины это отрицают.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в компанию Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит Аразу Агаларову. В мае 2023 года его сын Эмин, бывший до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами.