 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Из-за теракта в «Крокусе» возбудили уголовное дело о небезопасных услугах

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Дело о теракте соединили в одно производство с делом, возбужденным из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшие рассказали, что занавес и кресла в зале загорелись очень быстро
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту террористического акта в «Крокус сити холле», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда. Как следует из документа, это дело завели еще в конце марта. О том, что пострадавшие в теракте подали заявление с соответствующей просьбой к следствию, стало известно в начале апреля. 

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте — ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», — говорится в постановлении в отношении одного из обвиняемых в самом теракте.

В заявлении пострадавшие отметили, что занавес и кресла в зале загорелись в течение нескольких секунд после начала пожара, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнестойких материалов. Среди обратившихся с просьбой возбудить дело об оказании небезопасных услуг были в том числе родственники погибших при теракте.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Crocus Group и к Аразу Агаларову.

В ОНК оценили, смогут ли напавшие на «Крокус» выплатить компенсации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные лица, открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организацию признали террористической и запретили в России) «Вилаят Хорасан». Президент России Владимир Путин заявил, что атаку на «Крокус» совершили радикальные исламисты, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников сказал, что к нападению причастны украинские спецслужбы. Власти Украины это отрицают.

В Crocus Group ответили на сообщения о нарушениях при отделке «Крокуса»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в компанию Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит Аразу Агаларову. В мае 2023 года его сын Эмин, бывший до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Мир Ландау
При участии
Виктория Хабарова
Крокус Сити Холл теракт уголовное дело
Материалы по теме
Страховщик сообщил об отсутствии решения по «Крокусу»
Общество
Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе»
Политика
Правозащитники объяснили, почему фигуранты «Крокуса» сидят в камерах одни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
Полуфиналист КХЛ подписал контракт с канадцем с российским паспортом Спорт, 12:58
Они предвосхитили тренды: какие российские «единороги» принесли миллионы Pro, 12:56
Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде Спорт, 12:54
Россия и Украина обменялись пленными⁠ Политика, 12:52
Гейминг в рост: в России киберклубов стало больше, чем кинотеатров РБК Франшизы, 12:51
ВТБ запустил ипотеку на покупку земельных участков Недвижимость, 12:50
Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 136 стран Общество, 12:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор Самарской области решил уйти в отставку Политика, 12:44
Бывшему главному коммунальщику Минобороны запросили 12 лет за взятку Политика, 12:41
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым Политика, 12:40
То, что блестит: когда актуально инвестировать в золото Инвестиции, 12:38
Германия вслед за США разрешила Украине бить по России своим оружием Политика, 12:34
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных⁠ Политика, 12:30
Куда сходить в июне в Москве: афиша спектаклей и выставок Стиль, 12:27