Полеты в новые страны, обыски у экс-лидеров «Открытки». Главное за ночь

Обыски и задержания бывших лидеров «Открытой России»

Вечером 31 мая бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково в Петербурге и доставили в Следственный комитет, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Сам Пивоваров написал в Telegram, что собирался вылететь на отдых, а с рейса его сняли уже после того, как самолет «прошел рулежку». Экс-координатор движения Татьяна Усманова сообщила, что Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая, тогда Пивоваров говорил, что на этот шаг организаторы пошли, чтобы избежать уголовного преследования членов организации.

Утром 1 июня сотрудники правоохранительных органов также пришли к Александру Соловьеву, экс-председателю движения «Открытая Россия». С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Соловьев был председателем «Открытой России» в 2017–2018 годах, ранее он также являлся помощником экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Об обысках сообщил и сам Дмитрий Гудков. По его словам, утром 1 июня у него на даче под Коломной начались следственные действия. Силовики также пришли к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову.

В 2018 году Гудков помогал Пивоварову в Петербурге с запуском проекта «Объединенные демократы», целью которого была помощь независимым кандидатам на муниципальных выборах. Годом ранее под этим же брендом Гудков провел московскую муниципальную кампанию, по итогам которой поддержанные им кандидаты, выдвигавшиеся преимущественно от партии «Яблоко», получили более 200 мест в районных собраниях, а сама партия стала второй по числу муниципальных мандатов в столице (11,7%) после «Единой России».

Интервью главы ВТБ Андрея Костина

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью РБК, что не верит в отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. «Чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен», — объясняет он.

А вот блокирующие санкции против госбанков, запрещающие банкам расчеты в иностранной валюте, — потенциально очень серьезная мера, которая фактически лишает банки возможности работать. Однако, по его словам, у Банка России и участников рынка есть план на случай усиления американских санкций в отношении госбанков.

Что глава ВТБ думает о повышении налогов для бизнеса, есть ли предел у рынка частных инвестиций, зачем ВТБ вновь стал акционером «Первого канала» — читайте в полной версии интервью. Глава ВТБ — РБК: «Превратиться в Северную Корею для нас невозможно» Бизнес

Россияне поддержали идею заменить мигрантов заключенными

Идею привлекать заключенных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, поддерживает 71% россиян, следует из опроса ВЦИОМа. Ранее такое предложение выдвинул директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».

Аргументы тех, кто поддержал предположение: работа заключенных поможет возместить ущерб пострадавшим от их действий или «отработать» свои преступления; так заключенные будут приносить пользу обществу и помогать своим семьям; снизится нагрузка на бюджет; работа поможет заключенным исправиться.

Противники этого предложения считают, что заключенных нужно изолировать от общества; что они будут плохо работать и что они не безопасны для окружающих; это будет возвращением во времена ГУЛАГа и что заключенные будут отнимать рабочие места. При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.