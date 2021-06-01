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Общество ,  
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Полеты в новые страны, обыски у экс-лидеров «Открытки». Главное за ночь

Новые страны открыли для полетов, силовики пришли к лидерам ликвидированной «Открытой России» и экс-депутату Дмитрию Гудкову, что россияне думают про идею заменить мигрантов заключенными, интервью главы банка ВТБ — в обзоре РБК

Россия возобновит полеты в восемь стран

Со 2 июня Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, а с 10-го рейсы начнут отправляться в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Маврикий, Ливан и Марокко, объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

  • Также Россия увеличит число рейсов еще с несколькими странами. Это Греция, Азербайджан, Армения, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербия, Белоруссия и Германия.
  • Международное авиасообщение с Германией будет возобновлено по маршруту Москва — Мюнхен. Кроме того, начнут летать чартерные рейсы в Албанию.
  • Приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня включительно.

Россия возобновит полеты в Британию и еще семь стран
Общество
Фото:РБК

 

Обыски и задержания бывших лидеров «Открытой России»

Вечером 31 мая бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково в Петербурге и доставили в Следственный комитет, рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

  • Сам Пивоваров написал в Telegram, что собирался вылететь на отдых, а с рейса его сняли уже после того, как самолет «прошел рулежку». Экс-координатор движения Татьяна Усманова сообщила, что Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК).
  • «Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая, тогда Пивоваров говорил, что на этот шаг организаторы пошли, чтобы избежать уголовного преследования членов организации.
  • Утром 1 июня сотрудники правоохранительных органов также пришли к Александру Соловьеву, экс-председателю движения «Открытая Россия». С чем связаны следственные действия, пока неизвестно. Соловьев был председателем «Открытой России» в 2017–2018 годах, ранее он также являлся помощником экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
  • Об обысках сообщил и сам Дмитрий Гудков. По его словам, утром 1 июня у него на даче под Коломной начались следственные действия. Силовики также пришли к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову.
  • В 2018 году Гудков помогал Пивоварову в Петербурге с запуском проекта «Объединенные демократы», целью которого была помощь независимым кандидатам на муниципальных выборах. Годом ранее под этим же брендом Гудков провел московскую муниципальную кампанию, по итогам которой поддержанные им кандидаты, выдвигавшиеся преимущественно от партии «Яблоко», получили более 200 мест в районных собраниях, а сама партия стала второй по числу муниципальных мандатов в столице (11,7%) после «Единой России».
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Интервью главы ВТБ Андрея Костина

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью РБК, что не верит в отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. «Чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен», — объясняет он.

  • А вот блокирующие санкции против госбанков, запрещающие банкам расчеты в иностранной валюте, — потенциально очень серьезная мера, которая фактически лишает банки возможности работать. Однако, по его словам, у Банка России и участников рынка есть план на случай усиления американских санкций в отношении госбанков.
  • Что глава ВТБ думает о повышении налогов для бизнеса, есть ли предел у рынка частных инвестиций, зачем ВТБ вновь стал акционером «Первого канала» — читайте в полной версии интервью.
    Глава ВТБ — РБК: «Превратиться в Северную Корею для нас невозможно»
    Бизнес
    Андрей Костин

Россияне поддержали идею заменить мигрантов заключенными

Идею привлекать заключенных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты, поддерживает 71% россиян, следует из опроса ВЦИОМа. Ранее такое предложение выдвинул директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».

  • Аргументы тех, кто поддержал предположение: работа заключенных поможет возместить ущерб пострадавшим от их действий или «отработать» свои преступления; так заключенные будут приносить пользу обществу и помогать своим семьям; снизится нагрузка на бюджет; работа поможет заключенным исправиться.
  • Противники этого предложения считают, что заключенных нужно изолировать от общества; что они будут плохо работать и что они не безопасны для окружающих; это будет возвращением во времена ГУЛАГа и что заключенные будут отнимать рабочие места. При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Что важно знать об изменениях законов в июне

  • С 1 июня 2021 года в России вступает в силу закон о просветительской деятельности. Он вводит само понятие такого рода деятельности и закрепляет право контроля в этой сфере за государственными органами. Закон также запрещает вести просветительскую деятельность НКО — иностранным агентам.
  • Также в июне вступает в силу закон, обязывающий банки объяснять причины отказа в ипотечных каникулах. Заемщик, попавший в трудную жизненную ситуацию, может отсрочить платеж максимально на полгода или снизить его размер. Трудная жизненная ситуация — это, например, потеря работы или существенное сокращение доходов.
  • С 1 июня видеохостинг YouTube будет вставлять рекламные ролики во все видео. Ранее реклама была только в видеороликах, опубликованных на каналах, подключенных к партнерской программе. Доход всех авторов видео, живущих за пределами США, будет считаться роялти и облагаться налогом согласно американскому законодательству, однако для россиян действует соглашение об исключении двойного налогообложения.

    О других изменениях в законодательстве — в подборке РБК.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
авиаполеты путешествие «Открытая Россия» Андрей Костин Пулково ФСБ мигранты Заключенные работа главные новости
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