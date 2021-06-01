Стала известна причина задержания экс-главы «Открытой России»

Бывшего исполнительного директора движения «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). Об этом сообщила в Facebook экс-координатор движения Татьяна Усманова.

«Открытка» была ликвидирована 27 мая. У нее нет ни участников, ни руководителей. Андрей должен быть немедленно освобожден», — добавила Усманова.

По ее данным, Пивоварова отвезли в главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

ТАСС со ссылкой на адвоката Елену Бородину передает, что Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК.

«Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации», — сообщила Бородина.