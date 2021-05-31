Россия возобновит полеты в Британию и еще семь стран

Авиасообщение с Великобританией будет возобновлено со 2 июня, а с 10-го рейсы начнут отправляться в Австрию, Хорватию, Венгрию, Люксембург, Маврикий, Ливан и Марокко. Также Россия увеличит число рейсов еще с несколькими странами

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Россия возобновит регулярные пассажирские авиарейсы с Великобританией и увеличит число рейсов с 10 странами. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Авиасообщение с Британией будет возобновлено со 2 июня (Москва — Лондон три раза в неделю). С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией (Москва — Вена два раза в неделю), Венгрией (Москва — Будапешт два раза в неделю), Ливаном (Москва — Бейрут один раз в неделю), Люксембургом (Москва — Люксембург один раз в неделю), Маврикием (Москва — Порт-Луи два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю) и Хорватией (Москва — Загреб два раза в неделю).

С той же даты Россия увеличит число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией. Так, с Грецией число авиарейсов по маршруту Москва — Афины будет увеличено на два в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю, с Белоруссией (Москва — Минск) — до 10 рейсов в неделю.

Международное авиасообщение с Германией будет возобновлено по маршруту Москва — Мюнхен (число рейсов в неделю не уточняется). Также будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией (Москва — Тирана один раз в неделю).