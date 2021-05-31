Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до конца июня

Также продлены ограничения на полеты в Танзанию

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за ситуации с COVID-19 в этих странах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Такое решение было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. В апреле там зафиксировали рекордные показатели заболеваемости — более 60 тыс. заражений за сутки. На этом фоне власти страны объявили локдаун.