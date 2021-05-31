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Пандемия коронавируса ,  
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Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до конца июня

Также продлены ограничения на полеты в Танзанию

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за ситуации с COVID-19 в этих странах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении штаба.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Турция заявила о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Общество
Фото:Abdurrahman Antakyali / Global Look Press

Такое решение было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. В апреле там зафиксировали рекордные показатели заболеваемости — более 60 тыс. заражений за сутки. На этом фоне власти страны объявили локдаун.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая сообщил, что эпидемию удалось взять под контроль, и объявил об ослаблении карантинного режима. Спустя неделю турецкая делегация на переговорах у вице-премьера Татьяны Голиковой предложила России постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая отметил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

Авиасообщение между Россией и Танзанией полностью прекратилось также с 15 апреля, были остановлены как регулярные, так и чартерные рейсы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что в Танзании присутствует риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией.

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Автор
Анастасия Курносова Анастасия Курносова
Турция Танзания авиасообщение коронавирус
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