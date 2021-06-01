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Финансы ,  
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Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение SWIFT в России, как минимум потому, что эта мера — не самое эффективное наказание для банковский системы
ВТБ RU000A0JUQE1
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — сказал Костин.

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Андрей Костин

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты (европейский банк. — РБК) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев», — отметил глава ВТБ.

Лавров заявил о подготовке Россией решений на случай отключения от SWIFT
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

29 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT. Такую меру предлагалось принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины. Документ был одобрен в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию. Прямых полномочий, позволяющих обязать SWIFT отключить Россию от своей системы, у ЕС нет, так как это частная компания.

При этом Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Мы имеем прямой контакт со SWIFT, с московским офисом и непосредственно штаб-квартирой SWIFT, и нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим», — заявила она 18 мая. По словам Скоробогатовой, внутрироссийский трафик можно легко перевести на отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Андрей Костин ВТБ SWIFT
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