Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение SWIFT в России, как минимум потому, что эта мера — не самое эффективное наказание для банковский системы

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — сказал Костин.

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты (европейский банк. — РБК) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев», — отметил глава ВТБ.