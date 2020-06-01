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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

В России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом должно возобновиться оказание плановой медицинской помощи. В то же время специализированные места для больных COVID-19 сохранят на случай новой волны эпидемии
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Отчитаться о выполнении поручения ведомство должно до 20 июня.

Вместе с тем глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти. До 10 июня правительство также должно «подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы».

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К оказанию плановой медицинской помощи уже начали возвращаться в Москве. По планам, объявленным 27 мая, в ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы. Вместе с тем власти обязали размещать всех пациентов в отдельных палатах и брать у них тесты на коронавирус.

Минздрав в апреле рекомендовал россиянам отложить плановые медосмотры из-за большого количества пациентов с COVID-19. В ведомстве указывали, что лечение смогут продолжить пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии. С начала апреля в стране приостановили диспансеризацию, а плановые операции и часть лабораторных исследований разрешили только по направлению врача.

Коронавирус повлиял и на планы по вакцинации населения. 19 мая ее приостановили из-за опасений, что временно ослабленный прививкой организм может оказаться особенно уязвим для коронавируса.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, медицина, Минздрав, коронавирус
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