Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

В России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом должно возобновиться оказание плановой медицинской помощи. В то же время специализированные места для больных COVID-19 сохранят на случай новой волны эпидемии

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Отчитаться о выполнении поручения ведомство должно до 20 июня.

Вместе с тем глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти. До 10 июня правительство также должно «подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы».