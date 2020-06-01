Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Владимир Путин дал распоряжение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в России по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.
Отчитаться о выполнении поручения ведомство должно до 20 июня.
Вместе с тем глава государства поручил сохранить специализированный фонд коечных мест для больных коронавирусом на случай, если заболеваемость в стране вновь начнет расти. До 10 июня правительство также должно «подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы».