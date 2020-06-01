Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Выпавшая из окна на пятом этаже больницы для лечения пациентов с COVID-19 женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России

Московская городская клиническая больница № 24 (Фото: @gkb24mos / Facebook)

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России. В ГКБ-24 она находилась на лечении с 23 мая, ей был поставлен диагноз COVID-19.

По данным источников РБК, инцидент произошел вечером 30 мая, женщина осталась жива и была помещена в реанимационное отделение, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем. РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.