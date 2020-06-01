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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Выпавшая из окна на пятом этаже больницы для лечения пациентов с COVID-19 женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России
Московская городская клиническая больница № 24
Московская городская клиническая больница № 24 (Фото: @gkb24mos / Facebook)

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России. В ГКБ-24 она находилась на лечении с 23 мая, ей был поставлен диагноз COVID-19.

По данным источников РБК, инцидент произошел вечером 30 мая, женщина осталась жива и была помещена в реанимационное отделение, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве и ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем. РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.

ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В конце апреля стало известно о гибели заведующей отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Натальи Лебедевой. В ведомстве сообщили, что женщина погибла в результате несчастного случая, после того как была госпитализирована в стационар для больных COVID-19, по данным СМИ, она выпала из окна.

В воскресенье, 26 апреля, также стало известно о похожем случае в Красноярске. Исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна больницы. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию, в начале мая она умерла. По информации «ТВК Красноярск», инцидент произошел во время обсуждения перепрофилирования госпиталя для приема больных с коронавирусом. Канал сообщал, что и.о. главврача выступала против этого, поясняя, что в учреждении не хватает средств защиты.

В начале мая из окна Новоусманской районной больницы Воронежской области выпал врач скорой помощи, госпитализированный, как сообщали местные СМИ, с диагнозом COVID-19.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
При участии: Любовь Порываева
Теги: коронавирус, падение из окна
Материалы по теме
Заразившийся COVID-19 врач выпал из окна больницы в Воронежской области
Общество
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Общество
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