ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Она находилась в больничной палате после того, как ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Накануне стало известно, что заведующая отделением скорой помощи в Звездном городке выпала из окна больницы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Ранее, 20 апреля, она была госпитализирована с подозрением на коронавирус и помещена в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, перепрофилированный для приема пациентов с коронавирусом. Несчастный случай произошел 24 апреля, уточнили в ФМБА.

Следственный комитет проводит расследование совместно с агентством, уточняется в сообщении.

О том, что Лебедева выпала из окна больничной палаты в Москве, накануне сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, от полученных травм женщина скончалась. РЕН ТВ не уточнял, что погибшая работала в ФМБА.