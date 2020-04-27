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Пандемия коронавируса ,  
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ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Она находилась в больничной палате после того, как ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Накануне стало известно, что заведующая отделением скорой помощи в Звездном городке выпала из окна больницы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Ранее, 20 апреля, она была госпитализирована с подозрением на коронавирус и помещена в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, перепрофилированный для приема пациентов с коронавирусом. Несчастный случай произошел 24 апреля, уточнили в ФМБА.

Следственный комитет проводит расследование совместно с агентством, уточняется в сообщении.

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О том, что Лебедева выпала из окна больничной палаты в Москве, накануне сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, от полученных травм женщина скончалась. РЕН ТВ не уточнял, что погибшая работала в ФМБА.

Как писал «МК» со ссылкой на коллег Лебедевой, причиной гибели медика могло быть самоубийство. Лебедеву, по их информации, обвиняли в том, что она допустила заражение нескольких своих сотрудников и не приняла достаточно мер для обеспечения их безопасности.

В воскресенье, 26 апреля, также стало известно о похожем случае в Красноярске. Исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна больницы. Ее госпитализировали и поместили в реанимацию. По информации «ТВК Красноярск», инцидент произошел во время обсуждения перепрофилирования госпиталя для приема больных с коронавирусом. Канал сообщал, что и.о. главврача выступала против этого, поясняя, что в учреждении не хватает средств защиты. «МК» также сообщал, что многие сотрудники также выступали против перепрофилирования.

Однако позже в региональном Минздраве опровергли информацию о том, что инцидент произошел во время совещания.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ФМБА
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