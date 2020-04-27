ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.
Ранее, 20 апреля, она была госпитализирована с подозрением на коронавирус и помещена в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, перепрофилированный для приема пациентов с коронавирусом. Несчастный случай произошел 24 апреля, уточнили в ФМБА.
Следственный комитет проводит расследование совместно с агентством, уточняется в сообщении.
О том, что Лебедева выпала из окна больничной палаты в Москве, накануне сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, от полученных травм женщина скончалась. РЕН ТВ не уточнял, что погибшая работала в ФМБА.