Заразившийся COVID-19 врач выпал из окна больницы в Воронежской области

Из окна Новоусманской районной больницы Воронежской области выпал врач скорой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Елену Андрикевич.

Агентство со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что речь идет о враче этой же больницы Александре Шулепове. Об этом же пишет местный телеканал «TV Губерния». По их данным, Шулепов лежал в своей больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«По факту получения телесных повреждений мужчины в Новоусманской райбольнице проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — сказала Андрикевич.

В конце апреля Шулепов оказался в центре скандала, после того как записал видео, где его коллега рассказывает об отсутствии в его больнице защитных средств и необходимости больным медикам выезжать на вызовы. Позже Шулепов записал еще один ролик, на котором опроверг эту информацию и сообщил о том, что заразился коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Воронежской области выявлено 565 человек с коронавирусной инфекцией. Число новых подтвержденных случаев за сутки составило 36 человек. 66 пациентов выздоровели, два человека умерли.