Общество , 26 апр, 09:31
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И. о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна медучреждения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«ТВК Красноярск» со ссылкой на источники передает, что это произошло 25 апреля во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждалось перепрофилирование госпиталя на прием больных коронавирусом. При этом, как передает канал, в министерстве опровергают эту информацию.
Сейчас и.о. главврача находится в реанимации.
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