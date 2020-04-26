И. о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Исполняющая обязанности главврача госпиталя для ветеранов войн Красноярского края выпала из окна медучреждения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«ТВК Красноярск» со ссылкой на источники передает, что это произошло 25 апреля во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждалось перепрофилирование госпиталя на прием больных коронавирусом. При этом, как передает канал, в министерстве опровергают эту информацию.

Сейчас и.о. главврача находится в реанимации.

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