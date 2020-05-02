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В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации. Об этом сообщается на сайте минздрава Красноярского края.

Врачи в течение недели боролись за жизнь Непомнящей, но, несмотря на их усилия, женщина умерла 1 мая. В минздраве отметили, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Елена Непомнящая окончила Красноярский государственный медицинский институт. В системе здравоохранения Красноярского края она проработала более 20 лет.

Непомнящая выпала из окна медучреждения. Телеканал «ТВК Красноярск» со ссылкой на источники сообщил, что это произошло во время селекторного совещания с главой краевого минздрава Борисом Немиком, на котором обсуждалось перепрофилирование госпиталя на прием больных коронавирусом. Отмечалось, что Непомнящая выступала против этих изменений, в том числе из-за нехватки средств защиты.

Впоследствии пресс-служба регионального минздрава в беседе с РБК эту информацию опровергла.

Теги: Красноярск, больница, Минздрав, реанимация
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