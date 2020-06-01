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Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Ведомство больше не настаивает на том, чтобы авиакомпании соблюдали лимит половинной загрузки салонов при пассажирских авиаперелетах. С критикой требования по дистанцированию при рассадке ранее выступил глава Минтранса
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них требований по заполнению салонов на 50% нет. В Росавиации на запрос газеты не ответили.

По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом. В лучшем случае это произойдет в 2021 году, считает собеседник издания.

Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рекомендации Роспотребнадзора для авиакомпаний, в соответствии с которыми те при продаже билетов на самолеты должны руководствоваться принципом социального дистанцирования, были опубликованы 18 апреля. Ведомство также отметило, что при регистрации людей надо распределять так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.

Меры по дистанцированию при рассадке критиковал Минтранс. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, это приведет к росту цен на билеты. «Билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — пояснял он. Постоянные затраты авиакомпаний на обслуживание рейса, топливо, самолет «колоссальны» и для рентабельности перевозок борт должен быть загружен на 72–75%, отмечал министр.

Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

21 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министерство поднять вопрос об отмене разработанных Роспотребнадзором рекомендаций о рассадке пассажиров. Издание указывало, что точку зрения Дитриха поддерживает весь транспортный блок правительства, однако Роспотребнадзор настаивает на рекомендациях, объясняя это заботой о здоровье пассажиров и членов экипажа, отмечая, что их могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дитрих в ответ на это заявил, что Минтранс и Роспотребнадзор совместно работают над «выработкой разумных правил работы транспорта».

Позже в тот же день Росавиация и Роспотребнадзор опубликовали план возобновления авиаперевозок в три этапа. Согласно документу, на первом и втором этапах посадка пассажиров на борт самолета и их высадка должна проводиться с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта. На третьем этапе посадка производится без ограничений.

Среди прочих рекомендаций для пассажиров на первых двух этапах — носить маски и перчатки на протяжении всего пути и снимать верхнюю одежду, соблюдать дистанцию при посадке. На рейсах, которые длятся более трех часов, маски пассажирам будут заменять бортпроводники будут заменять маски пассажирам. На первом этапе режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, авиакомпании, Росавиация
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