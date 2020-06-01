Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Ведомство больше не настаивает на том, чтобы авиакомпании соблюдали лимит половинной загрузки салонов при пассажирских авиаперелетах. С критикой требования по дистанцированию при рассадке ранее выступил глава Минтранса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре рассказали изданию, что согласовали рекомендации, которые подготовила Росавиация. В них требований по заполнению салонов на 50% нет. В Росавиации на запрос газеты не ответили.

По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом. В лучшем случае это произойдет в 2021 году, считает собеседник издания.

Рекомендации Роспотребнадзора для авиакомпаний, в соответствии с которыми те при продаже билетов на самолеты должны руководствоваться принципом социального дистанцирования, были опубликованы 18 апреля. Ведомство также отметило, что при регистрации людей надо распределять так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.