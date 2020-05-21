Глава Минтранса ответил на претензии авиперевозчиков о рассадке в салоне

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Правила санитарной безопасности для всех видов транспорта в непростых условиях пандемии коронавируса разрабатывают совместно Минтранс и Роспотребнадзор, этот процесс идет в ежедневном режиме, сообщил ТАСС глава Минтранса Евгений Дитрих.

В этот «непростой период» действия Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая попросила Минтранс поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, неконструктивны, считает министр.

«Ведомства ищут пути решения, обеспечивающие как безопасность пассажиров, так и интересы перевозчиков. Руководство АЭВТ, судя по всему, не в курсе этого процесса, не понимает всю сложность момента», — сказал глава Минтранса. Обращения АЭВТ не способствуют «конструктивному взаимодействию транспортников и Роспотребнадзора», добавил он. По словам Дитриха, сейчас идет «конструктивная совместная работа, направленная на выработку разумных правил работы транспорта».

Ранее о том, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с просьбой посодействовать отмене разработанных Роспотребнадзором рекомендаций о рассадке пассажиров в салоне, сообщала газета «Коммерсантъ». Среди них — рекомендация авиакомпаниям руководствоваться принципом социального дистанцирования при рассадке пассажиров, а при продаже билетов на самолеты заполнять воздушные суда не более чем на 50% от общего количества мест. Также обязательными для пассажиров будут использование масок, перчаток и антисептиков.