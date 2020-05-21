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Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов

На их стороне выступает транспортный блок правительства. Однако последнее слово остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ». Там указали, что продажа билетов лишь на 50% посадочных мест является избыточной мерой и может привести к резкому росту цен.

В Роспотребнадзоре при этом настаивают на своих рекомендациях, объясняя это заботой о здоровье пассажиров и членов экипажа. В ведомстве при этом указывают, что правила могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

«Коммерсантъ» указывает, что ранее Дитрих выступал на стороне авиаперевозчиков, выступая против загрузки самолетов наполовину. По его словам, в случае принятия подобной меры билеты будут стоить около 70 тыс. руб.

Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты лишь на 50%
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Издание указывает, что с Дитрихом согласен весь транспортный блок правительства, однако в связи с продолжающейся эпидемией последнее слово останется за Роспотребнадзором. Если же рекомендации примут форму решения главного санитарного врача, то всем участникам рынка придется их соблюдать.

Источник «Коммерсанта» указал, что при определенных условиях авиакомпании готовы и сейчас принять рекомендации. Однако взамен они рассчитывают получить правительственные субсидии. В свою очередь президент «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков предложил ввести меры социального дистанцирования лишь на рейсах в Москву, как в городе с наибольшим числом заболевших.

Помимо загрузки самолетов лишь на 50% Роспотребнадзор предлагал и другие новшества. В частности пассажиров обяжут на протяжении всего полета надевать перчатки и маски, а членам экипажа будет необходимо обеспечить их антисептиками.

Также в Роспотребнадзоре при возобновлении воздушного сообщения предложили учитывать тот факт, что в некоторых регионах существуют свои ограничения по режиму изоляции для приезжающих из других субъектов.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: авиакомпании, Роспотребнадзор
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