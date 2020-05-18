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Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты лишь на 50%

В ведомстве заявили, что это позволит обеспечить социальную дистанцию. Ранее в Минтрансе предупредили, что введение таких правил приведет к значительному росту цен на авиабилеты
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В частности, при продаже билетов на самолеты авиакомпаниям рекомендовали руководствоваться принципом социального дистанцирования. С этой целью общее количество пассажиров в салоне не должно превышать 50% от общего количества мест, а при регистрации людей надо распределять так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.

Также в Роспотребнадзоре при возобновлении воздушного сообщения предложили учитывать тот факт, что в некоторых регионах существуют свои ограничения по режиму изоляции для приезжающих из других субъектов.

Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Также обязательными для пассажиров будут использование масок, перчаток и антисептиков.

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК. РБК направил запросы в авиакомпании S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Ранее Минтранс указывал, что введение социальной дистанции приведет к серьезному росту цен на авиабилеты. Поскольку для того, чтобы перевозка была рентабельной, борт должен быть заполнен на 72–75%, цена билета может вырасти до 70 тыс. руб.

Глава ведомства Евгений Дитрих указал, что зарубежные авиакомпании, которые изначально ввели социальную дистанцию, постепенно начали отходить от этого режима.

Также Дитрих выразил надежду, что полеты за границу возобновятся уже в этом летнем сезоне. По его словам, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в странах, куда должны совершаться рейсы, и от решения российских властей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что при выходе из ограничительных мероприятий необходимо учитывать несколько параметров: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: Роспотребнадзор, авиакомпании
Материалы по теме
Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
Общество
РБК
О компании
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