Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты лишь на 50%

В ведомстве заявили, что это позволит обеспечить социальную дистанцию. Ранее в Минтрансе предупредили, что введение таких правил приведет к значительному росту цен на авиабилеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В частности, при продаже билетов на самолеты авиакомпаниям рекомендовали руководствоваться принципом социального дистанцирования. С этой целью общее количество пассажиров в салоне не должно превышать 50% от общего количества мест, а при регистрации людей надо распределять так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.

Также в Роспотребнадзоре при возобновлении воздушного сообщения предложили учитывать тот факт, что в некоторых регионах существуют свои ограничения по режиму изоляции для приезжающих из других субъектов.

Также обязательными для пассажиров будут использование масок, перчаток и антисептиков.