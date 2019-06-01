Власти отказались эвакуировать жителей Дзержинска после взрыва

Власти Дзержинска отказались эвакуировать жителей Дзержинска после серии взрывов на предприятии АО ГосНИИ «Кристалл». Об этом сообщил РБК глава Дзержинска Иван Носков.

«Необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет. Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы», — сказал Носков.

Он отметил, что проведены переговоры с Борским стекольным заводом, на место происшествия выдвинулась ремонтная бригада из Нижнего Новгорода. «Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь», — добавил глава Дзержинска.

Серия взрывов на предприятии прогремела днем в субботу, 1 июня. После этого на предприятии начался пожар площадью около 100 кв. м. В результате пострадали 38 человек. Из них 25 человек в состоянии средней степени тяжести, девять пострадавших получили легкие ранения. Информации о погибших не поступало.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Местные власти организовали оперативный штаб в связи со случившимся.