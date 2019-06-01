Власти создали оперативный штаб после взрывов на заводе в Дзержинске

Власти создали оперативный штаб после взрывов на заводе в Дзержинске

В Дзержинске создали оперативный штаб после взрывов на заводе «Кристалл», который производит взрывчатку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах предположительно на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия выясняются», — сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что на место происшествия выехал замгубернатора области Дмитрий Краснов и руководитель главного регионального управления Валерий Синьков. В штаб также вошли исполняющий обязанности министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС и администрации Дзержинска. В пресс-службе рассказали, что угрозы загрязнения воздуха нет.

В результате трех взрывов цех завода «Кристалл» разрушен на площади около 100 кв. м. В результате пострадали два человека. Местные жители сообщили, что взрывная волна выбила стекла в соседних домах.