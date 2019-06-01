Житель Дзержинска опубликовал видео с места взрыва на заводе «Кристалл»

Житель Дзержинска опубликовал видео с места взрыва на заводе «Кристалл»

Житель города Дзержинска Нижегородской области опубликовал на YouTube видеокадры, сделанные с коптера, подлетевшего к территории АО ГосНИИ «Кристалл», где прогремела серия взрывов.

На кадрах запечатлены клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Несколько взрывов прогремело в цехе завода по производству взрывчатки днем в субботу, 1 июня. После этого на территории предприятия начался пожар, сотрудников предприятия эвакуировали.

Согласно данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 100 кв. м, произошло обрушение административного здания.

В результате пострадали 27 человек. Из них 11 были отпущены домой после осмотра врача, остальные госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщил источник «РИА Новости», причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса. По факту случившегося губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать оперативный штаб.

АО ГосНИИ «Кристалл» основано в 1953 году. Предприятие занимается разработкой и созданием взрывчатых веществ.