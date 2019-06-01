Очевидцы сообщили детали взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Очевидцы рассказали РБК детали серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области и их последствий.
«Примерно в километре от взрыва у магазина хозтоваров частично обрушились стены», — заявил РБК местных житель Алексей Купцов.
Местная жительница Екатерина Шалина, работающая недалеко от места взрыва, сообщила, что услышала два хлопка. «От первого у нас просто все в помещении покосилось, а от второго все разворошило — выпал навесной потолок, всю мебель перевернуло», — сказала она.
Местный житель Александр Антонов добавил, что живет в нескольких километрах от места взрыва. По его словам, в его подъезде выбило окно и в его доме «разнесло» магазин «Пятерочка».