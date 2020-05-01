В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал отечественный тест на антитела к коронавирусу. В скором времени в НМИЦ гематологии его смогут пройти все желающие

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом РБК сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

«Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG антител к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови «SARS-СоV-2-IgG-ИФА был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения», — сказал он.

Как следует из информации на сайте службы, тест зарегистрирован под номером 42884, срок действия регистрации — до 1 января 2021 года.

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — написал Ефимов в своем Facebook.