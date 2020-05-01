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В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал отечественный тест на антитела к коронавирусу. В скором времени в НМИЦ гематологии его смогут пройти все желающие
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом РБК сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

«Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG антител к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови «SARS-СоV-2-IgG-ИФА был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения», — сказал он.

Как следует из информации на сайте службы, тест зарегистрирован под номером 42884, срок действия регистрации — до 1 января 2021 года.

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — написал Ефимов в своем Facebook.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Он также написал, что новые тест-системы уже переданы в несколько больниц для тестирования врачей, работающих в красной зоне. «В ближайшие несколько дней НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста на наличие в крови антител против COVID-19 всем желающим», — пообещал Ефимов.

Во вторник, 28 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве уже начались исследования иммунитета у медицинских работников. По ее словам, число обследованных отечественной тест-системой составило более 3,2 тыс. человек.

Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к COVID-19
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В итоге оказалось, что 20% из обследованных медицинских работников уже имеют иммунитет к SARS-CoV-2. «Это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический признак», — сказала глава Роспотребнадзора. Попова уточнила, что медиков с иммунитетом к COVID-19 меньше всего в детских инфекционных больницах, во взрослых стационарах их доля составляет почти 30%.

В тот же день о начале тестов на антитела к коронавирусу сообщил Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico. Тест под названием «КоронаПасс» на определение иммуноглобулинов M и G к новой коронавирусной инфекции будет проводиться только в лаборатории Genetico и будет доступен через партнерские медицинские центры, сообщила компания. В первую очередь на бесплатной основе лаборатория протестирует врачей медицинских центров, сотрудничающих с Genetico. Затем сделают исследования для пациентов этих центров.

Частная медицинская компания «Инвитро» сообщала, что начнет тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 во второй половине мая. Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа. Его смогут сделать все желающие, если у них нет симптомов ОРВИ.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 24 апреля пообещала, что все медицинские работники в Москве пройдут экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу. Она уточнила, что тестирование пройдут не только те, кто работает в перепрофилированных для приема зараженных больницах, стационарах, но и врачи других больниц и поликлиник. «Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат», — сказала тогда Ракова.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Майя Бобенко
Теги: коронавирус, тесты, антитела
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