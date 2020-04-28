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Центр Genetico начал проводить тесты на антитела к COVID-19

Фото: genetico.ru
Фото: genetico.ru

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico начал проводить исследования по выявлению антител к новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Тест под названием «КоронаПасс» на определение иммуноглобулинов M и G к новой коронавирусной инфекции будет проводиться только в лаборатории Genetico и будет доступен через партнерские медицинские центры, сообщает компания. В первую очередь на бесплатной основе лаборатория протестирует врачей медицинских центров, сотрудничающих с Genetico. Затем сделают исследования для пациентов этих центров.

По словам директора Genetico Артура Исаева, предполагается, что люди, имеющие антитела, обладают иммунитетом и пониженным риском развития COVID-19. Он отметил, что компания также планирует запустить исследование по определению доли иммунной прослойки — процента населения, переболевшего коронавирусом.

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Бизнес
Фото: invitro.ru / Facebook

«Эти данные очень важны для понимания того, на каком этапе эпидемии мы находимся. Эпидемиологи полагают, что когда иммунная прослойка достигнет 60–70% — эпидемия пойдет на спад», — сказал Исаев. Он добавил, что выявление людей с антителами к коронавирусу и наблюдение за ними позволят сделать более уверенные выводы о том, насколько устойчивый иммунитет формируется у переболевших.

В компании отметили, что исследования будут финансировать Институт стволовых клеток человека и генеральный директор российско-китайского проекта «Силквей ралли» Булат Янборисов.

Тесты на антитела к коронавирусу с середины мая также начнет проводить частная медицинская компания «Инвитро». Их смогут сделать все желающие, если у них нет симптомов ОРВИ. Стоимость исследования составит от 950 до 3 500 руб.

Теги: коронавирус, исследование
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