«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Фото: invitro.ru / Facebook

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа. Его смогут сделать все желающие, если у них нет симптомов ОРВИ: повышенной температуры тела, насморка, одышки и кашля. Также выездная бригада может сделать тест на дому. Срок выполнения исследования — до двух суток без учета дня взятия биоматериала.

К исследованию на антитела к коронавирусу подключатся клинико-диагностические лаборатории группы компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 тыс. таких тестов.

Эти тесты определят наличие в сыворотке крови специфических антител к коронавирусу. Они позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови IgG антител, даже если человек болел в бессимптомной форме. Также можно будет диагностировать текущую инфекцию и выявить раннюю стадию заболевания по наличию в крови IgМ антител.