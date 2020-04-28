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«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Фото: invitro.ru / Facebook
Фото: invitro.ru / Facebook

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа. Его смогут сделать все желающие, если у них нет симптомов ОРВИ: повышенной температуры тела, насморка, одышки и кашля. Также выездная бригада может сделать тест на дому. Срок выполнения исследования — до двух суток без учета дня взятия биоматериала.

К исследованию на антитела к коронавирусу подключатся клинико-диагностические лаборатории группы компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 тыс. таких тестов.

«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эти тесты определят наличие в сыворотке крови специфических антител к коронавирусу. Они позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови IgG антител, даже если человек болел в бессимптомной форме. Также можно будет диагностировать текущую инфекцию и выявить раннюю стадию заболевания по наличию в крови IgМ антител.

С помощью тестов можно также проверить выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным.

Это поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а пациентам — «правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях», считает основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский.

В середине марта в «Инвитро» объявили, что начнут проводить анализы на наличие коронавируса. Позже компания отказалась от этой идеи из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников. Вместо этого «Инвитро» стала проводить тестирование на коронавирус как централизованная лаборатория и начала принимать биоматериал для исследований от государственных медучреждений, поликлиник и больниц.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: «Инвитро», коронавирус, антитела
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«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Общество
«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус
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