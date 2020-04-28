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Попова назвала долю медиков с иммунитетом к коронавирусу

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пятая часть всех медиков имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания Владимира Путина с главами регионов, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, в Москве начались исследования напряженности иммунитета у медицинских работников — число обследованных отечественной тест-системой составило более 3,2 тыс. человек.

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«И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный, это хороший прогностический признак», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, медиков с иммунитетом к COVID-19 меньше всего в детских инфекционных больницах, во взрослых стационарах их доля составляет почти 30%.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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24 апреля вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что всех врачей и медсестер Москвы проверят на наличие антител к коронавирусу. По словам Раковой, тестирование будет проводиться не только среди медиков, работающих непосредственно с коронавирусными больными, но и среди сотрудников остальных больниц и поликлиник.

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Фото: АГН «Москва»

До этого Попова заявляла, что результаты тестирования проводниц поездов «Сапсан» показали наличие иммунитета к COVID-19 только у 3% из них. По мнению главы Роспотребнадзора, это говорит, что жители России мало сталкивались с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анна Попова, врачи, коронавирус, иммунитет
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